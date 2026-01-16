Trung Quốc ra tối hậu thư cho các đồng phạm của ông trùm Trần Chí

Nghi phạm Trần Chí bị dẫn giải đến Bắc Kinh trong hình ảnh do Bộ Công an Trung Quốc đưa ra hôm 8.1 ẢNH: AFP

Bộ Công an Trung Quốc ngày 15.1 ra thông báo kêu gọi những kẻ bỏ trốn bị nghi ngờ liên quan một đường dây tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn hãy đầu thú.

Từ ngày ra thông báo đến ngày 15.2, những người tự thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội có thể nhận hình phạt nhẹ hơn, theo Tân Hoa xã dẫn nội dung thông báo.

Đường dây này do doanh nhân người gốc Hoa là Trần Chí (Chen Zhi) cầm đầu, người trước đó đã bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc thông qua hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước.

Theo thông báo, nhóm này bị cáo buộc phạm nhiều tội, bao gồm lừa đảo, điều hành sòng bạc, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và che giấu hoặc ngụy trang lợi nhuận bất chính.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết thông báo thể hiện sự cân bằng giữa khoan hồng và nghiêm khắc, trừng phạt các tội phạm liên quan cờ bạc hoặc gian lận theo đúng pháp luật và cho phép những người bỏ trốn có cơ hội cải tạo và tìm kiếm sự khoan hồng.

Bộ này cũng cảnh báo rằng những kẻ có hành vi đe dọa, trả thù hoặc cản trở người đang tìm cách tự thú sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. Đối với những người từ chối tự thú, cơ quan công an sẽ phát lệnh truy nã và dùng mọi nỗ lực để bắt giữ, theo thông báo.

Trước đó, nghi phạm Trần Chí, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đã bị bắt ở Campuchia và dẫn độ sang Trung Quốc hôm 7.1.

Bộ Nội vụ Campuchia sau đó cho biết quốc tịch Campuchia của ông Trần Chí đã bị tước theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12.2025, theo luật quốc tịch của nước này. Hiện doanh nhân này chỉ còn giữ quốc tịch ban đầu là Trung Quốc.

Trong thông cáo phát đi tối 12.1, cơ quan quản lý bất động sản Campuchia cho biết đã "tạm ngừng bán" các dự án bất động sản hạng sang của Prince Group ở thủ đô Phnom Penh và một dự án khác tại thành phố ven biển Sihanoukville, theo AFP.