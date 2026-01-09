Ông trùm Trần Chí sa lưới ở Campuchia

Tờ Khmer Times hôm qua dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận doanh nhân Trần Chí (38 tuổi), người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đã bị bắt ở nước này và dẫn độ sang Trung Quốc hôm 7.1.



Ảnh chụp ông Trần Chí đăng trên website Tập đoàn Prince Group ảnh: Prince Group

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới, giới hữu trách Campuchia đã bắt 3 công dân Trung Quốc, trong đó có ông Trần Chí, và dẫn độ về Trung Quốc. Bộ Nội vụ Campuchia cũng làm rõ ông Trần Chí bị tước quốc tịch Campuchia sau sắc lệnh hoàng gia được ban hành tháng 12.2025. Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết lệnh bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của phía Trung Quốc, sau khi được các cơ quan chức năng Campuchia điều tra kỹ lưỡng.

Trong diễn biến liên quan, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) hôm qua thông báo quyết định tiến hành thanh lý Ngân hàng Prince thuộc Tập đoàn Prince Group, theo Khmer Times. Ngân hàng này sẽ không còn được phép thực hiện tác vụ liên quan, bao gồm nhận tiền gửi hoặc cung cấp các khoản vay. NBC nhấn mạnh người đã gửi tiền vẫn có thể rút tiền theo quy định. Bên đi vay được yêu cầu tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

Chưa có bình luận chính thức của Prince Group sau vụ bắt giữ người sáng lập Trần Chí. Trên website chính thức của tập đoàn, Prince Group tự giới thiệu là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, đầu tư vào bất động sản hạng sang, dịch vụ ngân hàng, khách sạn và những dự án xây dựng quy mô lớn. Tuy nhiên, phía Mỹ trước nay cáo buộc đế chế kinh doanh của ông Trần Chí được xây dựng trên lao động cưỡng bức và lừa đảo tiền điện tử nhằm vào các nạn nhân trên toàn thế giới. Có thời điểm người này và đồng sự mỗi ngày thu về hơn 30 triệu USD, theo báo The New York Times.

Tháng 10 năm ngoái, Mỹ và Anh đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Prince Group cùng hàng chục công ty liên kết, đưa những doanh nghiệp này vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ông Trần Chí bị truy tố vắng mặt tại TP.New York (Mỹ), đối mặt các cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu gian lận điện tử. Trong quá trình điều tra, Mỹ cũng tịch thu 15 tỉ USD giá trị tiền điện tử. Giới chức Anh và Mỹ chưa bình luận về thông tin ông chủ Prince Group bị bắt giữ.