Campuchia tước quốc tịch trùm lừa đảo Trần Chí

Doanh nhân Trần Chí, chủ tịch của Prince Group và bị tố cáo đứng sau đế chế lừa đảo trực tuyến khổng lồ ảnh: facebook

AFP hôm 8.1 dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia cho biết chiến dịch bắt giữ Trần Chí, doanh nhân người Campuchia gốc Hoa, chủ tịch của Prince Group và bị tố cáo đứng sau đế chế lừa đảo trực tuyến khổng lồ, đã được triển khai hôm 6.1.

Đây là kết quả theo sau vài tháng hợp tác điều tra giữa giới chức Campuchia và Trung Quốc, theo thông báo. Nghi phạm Trần Chí đã bị dẫn độ về Trung Quốc hôm 7.1.

Bộ Nội vụ bổ sung quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị tước theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12.2025, theo luật quốc tịch của Campuchia. Hiện doanh nhân này chỉ còn giữ quốc tịch ban đầu là Trung Quốc.

Campuchia bắt và dẫn độ 'ông trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Trong một diễn biến liên quan, tòa án Singapore bác bỏ yêu cầu của các công ty về việc hoàn trả lại những khoản tiền bị Singapore thu giữ do có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của trùm lừa đảo Trần Chí ở đảo quốc sư tử, theo The Straits Times hôm 7.1.

Trước đó, bà Ng, cựu giám đốc nhân sự của DW Capital, vốn là văn phòng quản lý tài sản gia đình có trụ sở tại Singapore của Trần Chí, nộp đơn lên tòa án Singapore hôm 18.11.2025.

Bà Ng nộp đơn thay mặt cho bà Trần Tú Kinh, biệt danh Karen, giám đốc duy nhất còn lại của DW Capital. Hiện bà Trần đối mặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và có liên quan đến 3 công ty khác ngoài DW Capital là Capital Zone Warehousing, Skyline Investment Management và Citylink Solutions.

Trong số này, 3 công ty Capital, Capital Zone Warehousing và Skyline Investment Management nằm trong danh sách bị Bộ Tài chính Mỹ cấm vận.

Đơn của bà Ng đề nghị giải tỏa hơn 332.000 SGD để chi trả các khoản lương phát sinh kể từ khi tài khoản ngân hàng của công ty bị phong tỏa; 459.000 USD để thanh toán thuế doanh nghiệp; và khoảng 102.000 SGD/tháng cần để chi trả trong tương lai.

The Straits Times đưa tin thẩm phán Kok Shu-en đặt nghi vấn về tính hợp lệ của đơn xin do bà Ng nộp, sau khi bà này đã từ chức ở DW Capital vào ngày 17.10.2025.