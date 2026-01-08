Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia tước quốc tịch trùm lừa đảo Trần Chí

Thụy Miên
Thụy Miên
08/01/2026 11:44 GMT+7

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận trùm lừa đảo Trần Chí đã bị tước quốc tịch, trong khi một tòa án Singapore bác bỏ yêu cầu hoàn trả lại những khoản tiền bị Singapore thu giữ do có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp Trần Chí.

Campuchia tước quốc tịch trùm lừa đảo Trần Chí - Ảnh 1.

Doanh nhân Trần Chí, chủ tịch của Prince Group và bị tố cáo đứng sau đế chế lừa đảo trực tuyến khổng lồ

ảnh: facebook

AFP hôm 8.1 dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia cho biết chiến dịch bắt giữ Trần Chí, doanh nhân người Campuchia gốc Hoa, chủ tịch của Prince Group và bị tố cáo đứng sau đế chế lừa đảo trực tuyến khổng lồ, đã được triển khai hôm 6.1.

Đây là kết quả theo sau vài tháng hợp tác điều tra giữa giới chức Campuchia và Trung Quốc, theo thông báo. Nghi phạm Trần Chí đã bị dẫn độ về Trung Quốc hôm 7.1.

Bộ Nội vụ bổ sung quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị tước theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12.2025, theo luật quốc tịch của Campuchia. Hiện doanh nhân này chỉ còn giữ quốc tịch ban đầu là Trung Quốc.

Campuchia bắt và dẫn độ 'ông trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Trong một diễn biến liên quan, tòa án Singapore bác bỏ yêu cầu của các công ty về việc hoàn trả lại những khoản tiền bị Singapore thu giữ do có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của trùm lừa đảo Trần Chí ở đảo quốc sư tử, theo The Straits Times hôm 7.1.

Trước đó, bà Ng, cựu giám đốc nhân sự của DW Capital, vốn là văn phòng quản lý tài sản gia đình có trụ sở tại Singapore của Trần Chí, nộp đơn lên tòa án Singapore hôm 18.11.2025.

Bà Ng nộp đơn thay mặt cho bà Trần Tú Kinh, biệt danh Karen, giám đốc duy nhất còn lại của DW Capital. Hiện bà Trần đối mặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và có liên quan đến 3 công ty khác ngoài DW Capital là Capital Zone Warehousing, Skyline Investment Management và Citylink Solutions.

Trong số này, 3 công ty Capital, Capital Zone Warehousing và Skyline Investment Management nằm trong danh sách bị Bộ Tài chính Mỹ cấm vận.

Đơn của bà Ng đề nghị giải tỏa hơn 332.000 SGD để chi trả các khoản lương phát sinh kể từ khi tài khoản ngân hàng của công ty bị phong tỏa; 459.000 USD để thanh toán thuế doanh nghiệp; và khoảng 102.000 SGD/tháng cần để chi trả trong tương lai.

The Straits Times đưa tin thẩm phán Kok Shu-en đặt nghi vấn về tính hợp lệ của đơn xin do bà Ng nộp, sau khi bà này đã từ chức ở DW Capital vào ngày 17.10.2025.

Tin liên quan

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Tập đoàn Prince của doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí) tại Campuchia đã bác bỏ cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo.

Các trùm lừa đảo Campuchia: Từ ‘bố già' bị Thái Lan truy nã đến tỉ phú bị Mỹ truy tố

Campuchia bắt và dẫn độ 'ông trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Trần Chí campuchia trùm lừa đảo tước quốc tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận