Thế giới

Campuchia bắt và dẫn độ 'ông trùm lừa đảo' Chen Zhi về Trung Quốc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/01/2026 23:02 GMT+7

Doanh nhân Vincent Chen Zhi, người bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến sử dụng lao động buôn người tại Campuchia, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia ngày 7.1, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc, gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, và bàn giao cho phía Bắc Kinh.

Chiến dịch bắt giữ được thực hiện ngày 6.1 "trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia" và theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc, theo The Straits Times.

Ông trùm lừa đảo Chen Zhi bị bắt và dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group Chen Zhi

Ảnh: Prince Holding Group

Ông Chen Zhi là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group, một trong những tập đoàn lớn tại Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Tập đoàn này sở hữu nhiều dự án lớn, trong đó có trung tâm thương mại Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh, với tổng giá trị đầu tư được công bố hơn 2 tỉ USD.

Tháng 10.2025, chính phủ Mỹ cáo buộc ông Chen là chủ mưu đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, vận hành thông qua các trại lao động cưỡng bức. Ông Chen bị truy tố vắng mặt với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, liên quan việc chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư và sử dụng số tiền này để mua du thuyền, máy bay phản lực và tác phẩm nghệ thuật đắt giá, trong đó có một bức tranh Picasso.

Theo Mỹ, hơn 14 tỉ USD bitcoin đã bị tịch thu trong vụ án. Khi đó, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel mô tả đây là "một trong những chiến dịch triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử". Các doanh nghiệp liên quan ông Chen cũng bị Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt.

Ông Chen Zhi (37 tuổi) sinh ra tại Trung Quốc. Trên trang web của Prince Holding, ông từng được giới thiệu là "doanh nhân đáng kính" và nhà từ thiện tích cực thông qua Prince Foundation. Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã thu hồi quốc tịch của ông Chen vào tháng 12.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Chen Zhi trung quốc campuchia lừa đảo Prince Holding Group
