Thế giới

Nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia bị bắt

Khánh An
Khánh An
08/01/2026 20:09 GMT+7

Cơ quan chức năng Hàn Quốc và Thái Lan phối hợp bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo các sinh viên Hàn Quốc sang Campuchia để bóc lột sức lao động.

Nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia bị bắt - Ảnh 1.

Các nghi phạm lừa đảo bị bắt giữ sau một cuộc đột kích của cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia vào ngày 21.12.2025

ẢNH: CẢNH SÁT QUỐC GIA HÀN QUỐC

Tờ The Korea Herald ngày 8.1 dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho hay một người đàn ông Trung Quốc 42 tuổi, được cho là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo liên quan vụ tra tấn và giết hại một sinh viên Hàn Quốc, vừa bị bắt giữ tại Pattaya (Thái Lan).

Nghi phạm họ Ham bị bắt giữ hôm thứ 7.1 với sự hợp tác của các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Thái Lan, theo thông cáo chung của Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc.

Theo nhà chức trách, đối tượng Ham bị nghi cấu kết với đồng phạm từ Hàn Quốc và Trung Quốc để điều hành một nhóm tội phạm dụ dỗ các nạn nhân người Hàn Quốc đến Campuchia để bóc lột sức lao động từ tháng 5-7.2025.

Vụ việc có liên quan đến cái chết hồi tháng 8.2025 của một sinh viên đại học 22 tuổi người Hàn Quốc họ Park.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau khi bị tra tấn kéo dài gần núi Bokor ở Campuchia, một khu vực nổi tiếng với các trại giam giữ người nước ngoài bất hợp pháp và buộc họ phải hỗ trợ các vụ lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến.

Vào tháng 11.2025, các quan chức Hàn Quốc và Campuchia bắt giữ hai nghi phạm họ Li và Kim, những người được cho là đã tra tấn sinh viên Park đến chết.

Sinh viên Park dường như đã chết chỉ một ngày trước cuộc đột kích ngày 9.8.2025 của các quan chức Hàn Quốc và Campuchia vào khu phức hợp của tổ chức tội phạm ở Campuchia, giải cứu 14 người Hàn Quốc.

Một trong những nạn nhân được giải cứu cho biết mình bị giam giữ bởi cùng một nhóm đã bắt cóc sinh viên Park và từng thấy anh này bị khó thở do vết thương.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết họ đã nhận được thông tin từ Cơ quan Tình báo quốc gia rằng nghi phạm Ham đã nhập cảnh vào Thái Lan vào tháng 11.2025, nên đã đề nghị chính quyền Thái Lan hợp tác để bắt giữ.

