Thế giới

Tổng thống Trump muốn 'lách' Quốc hội, cải cách bầu cử để cứu đảng Cộng hòa

Thụy Miên
Thụy Miên
14/02/2026 08:36 GMT+7

Tổng thống Donald Trump hôm 13.2 đe dọa sẽ tìm cách vượt qua Quốc hội để áp đặt các quy định bầu cử mới nhằm đảo ngược nguy cơ đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát lưỡng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Trump muốn 'lách' Quốc hội để cải cách bầu cử nhằm cứu đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Nhiều cử tri Mỹ sẽ bị tước quyền đi bầu nếu dự luật được thông qua

ảnh: reuters

Theo AFP hôm 14.2, Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm áp đặt các quy định này nếu Quốc hội không thông qua luật yêu cầu cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh vào thời điểm bỏ phiếu, và những cải cách bầu cử khác trên phạm vi toàn quốc.

Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ viết: "Sẽ có quy định về thẻ cử tri có ảnh cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dù Quốc hội có phê chuẩn hay không!". Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố sẽ viện dẫn đến sắc lệnh hành pháp để thi hành các ý muốn của ông.

Bất kỳ nỗ lực nào liên quan đến cải cách bầu cử theo ý của ông Trump nhiều khả năng sẽ vấp phải thách thức pháp lý và cuối cùng có thể phải được phân xử tại Tòa Tối cao Mỹ.

Dự luật cải cách bầu cử "CỨU LẤY nước Mỹ" nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump hậu đã được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua trong tuần này.

Tuy nhiên, dự luật được cho sẽ không thể vượt ải Thượng viện, nơi phe Cộng hòa chỉ nắm đa số hẹp và không thể thông qua luật nếu thiếu sự ủng hộ của đảng Dân chủ.

Bên cạnh yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi bỏ phiếu, dự luật còn quy định cử tri phải cung cấp bằng chứng quốc tịch.

Trong khi có nhiều bang và khu vực bầu cử trên khắp nước Mỹ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi bỏ phiếu, không phải tất cả đều áp dụng quy định này. Ông Trump và nhiều thành viên đảng Cộng hòa dù không đưa ra bằng chứng nhưng vẫn khẳng định những nơi không thi hành quy định đã để xảy ra tình trạng gian lận bầu cử nghiêm trọng.

Đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy từng xảy ra tình trạng gian lận đáng kể trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Giới phê bình cho rằng những điều khoản trong dự luật có thể khiến hàng triệu người không thể đi bỏ phiếu, vì họ không có hộ chiếu hoặc bản sao giấy khai sinh.

Phân tích của Trung tâm Brennan, viện chính sách công có trụ sở ở New York, cho thấy hơn 21 triệu người Mỹ không dễ dàng tiếp cận các loại giấy tờ được đề cập.

Vì thế, nếu dự luật được ban hành, nhiều người Mỹ ở mọi độ tuổi sẽ bị "tước quyền bầu cử", đặc biệt trong số các cử tri trẻ tuổi và những nhóm thiểu số sắc tộc.

Vì nhiều lý do, bầu cử Mỹ 2024 thu hút sự quan tâm đặc biệt của ASEAN, với các nước thành viên hy vọng có thể nhanh chóng thích ứng trước những thay đổi về chính sách của chính quyền kế tiếp ở Washington.

