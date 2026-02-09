Hai cuộc bầu cử đáng chú ý tại châu Á

Trong cảnh tuyết rơi trên diện rộng, người dân trên toàn Nhật Bản đã đến các phòng phiếu trong cuộc bầu cử sớm. Còn ở Thái Lan, người dân đi bầu sau khi trải qua 3 đời thủ tướng trong vỏn vẹn 2 năm.

"Canh bạc" của nữ Thủ tướng Nhật

Theo Kyodo News, Thủ tướng Takaichi Sanae đang nhận được sự ủng hộ rất cao và muốn dựa vào điều này để giúp liên minh do đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà dẫn dắt và đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) thắng cử. Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản cam kết sẽ từ chức ngay nếu liên minh LDP và JIP không giành được thế đa số tại Hạ viện. Gần 1.300 ứng viên chạy đua vào 465 ghế tại Hạ viện, trong đó 289 ghế được bầu theo khu vực bầu cử (nhiều phiếu nhất thắng) và 176 ghế theo hình thức đại diện tỷ lệ (ghế được phân cho các đảng theo tỷ lệ phiếu họ nhận được tại các khu vực). Theo số liệu năm 2024, Nhật Bản có hơn 104 triệu cử tri đăng ký.

Tuyết lớn ở Tokyo vào ngày bầu cử 8.2 ảnh: Reuters

Cuộc tuyển cử diễn ra sau 3 tháng kể từ bà Takaichi nhậm chức thủ tướng. Trong bối cảnh các hộ gia đình gặp khó khăn trước chi phí sinh hoạt leo thang, các chính đảng lớn đều cam kết giảm gánh nặng thuế khi vận động tranh cử. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của bà Takaichi, liên minh cầm quyền cũng vận động sự ủng hộ đối với kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Đồng thời, bà cũng đặt mục tiêu củng cố quan hệ với đồng minh then chốt là Mỹ.

Trong khi nội các của nữ thủ tướng có tỷ lệ ủng hộ cao, khối cầm quyền trước khi Hạ viện bị giải tán vào cuối tháng trước chỉ nắm giữ thế đa số không áp đảo. Còn đối với Liên minh Cải cách trung dung, lực lượng đối lập mới theo đường lối ôn hòa, cuộc bầu cử được xem là cơ hội đầu tiên để đo lường mức độ chấp nhận của người dân đối với sự hợp tác vốn từng được coi là khó xảy ra. Tối qua, báo đài Nhật Bản dẫn kết quả sơ bộ sau các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy liên minh LDP và JIP được dự đoán có thể giành được chiến thắng áp đảo với 366 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

Cuộc đua tam mã ở Thái Lan

Cùng ngày, cử tri Thái Lan cũng đến các phòng phiếu trên toàn quốc trong cuộc đua tam mã giữa phe cấp tiến, dân túy và chính trị thân hữu truyền thống. Theo AP, cuộc đua giành sự ủng hộ của 53 triệu cử tri đăng ký diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế ì ạch và tâm lý chủ nghĩa dân tộc gia tăng. Trong khi hơn 50 đảng tham gia tranh cử, chỉ có đảng Nhân dân, đảng Bhumjaithai và đảng Pheu Thai đủ mức độ ủng hộ và tầm bao phủ trên toàn quốc để cạnh tranh giành quyền lãnh đạo chính phủ.

Bỏ phiếu ở Bangkok ngày 8.2 ảnh: Reuters

Các cuộc thăm dò trong nước liên tục cho thấy không có đảng nào đủ sức giành được thế đa số áp đảo, đồng nghĩa dự kiến sẽ có một chính phủ liên minh được thành lập. Dù đảng Nhân dân cấp tiến được cho có khả năng giành nhiều ghế, nhưng quan điểm cải cách của đảng này không được các đảng đối thủ chính chấp nhận. Vì thế, có nguy cơ đảng Nhân dân bị gạt ra ngoài lề nếu các đảng khác lập được liên minh.

Còn đảng Bhumjaithai của Thủ tướng đương nhiệm Anutin Charnvirakul được đánh giá là lực lượng bảo vệ chính và lựa chọn ưu tiên của liên minh hoàng gia - quân đội. Chiến dịch tranh cử của ông tập trung vào an ninh quốc gia và các biện pháp kích thích kinh tế.

Quá trình bỏ phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ. Đến khuya qua, theo dự phóng của Đài Channel 3, đảng Bhumjaithai của ông Anutin có thể giành gần 200 ghế. Đứng thứ hai là đảng Nhân dân với chưa đến 100 ghế, tiếp theo là đảng Pheu Thai. Chủ tịch đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut đã thừa nhận thất bại trước báo giới ở Bangkok. Kết quả chính thức dự kiến được chứng nhận trong vòng 60 ngày sau ngày bầu cử.