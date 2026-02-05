Tòa Tối cao Mỹ thông qua bản đồ bầu cử mới ở California

Thống đốc California Gavin Newsom nhiều khả năng tham gia tranh cử tư cách ứng viên đảng Dân chủ trong bầu cử tổng thống năm 2028 ảnh: afp

AFP hôm 5.2 dẫn phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ mở đường cho bang California sử dụng bản đồ phân định lại các khu vực bầu cử, theo đó hứa hẹn mang lại lợi thế đáng kể cho đảng Dân chủ trong nỗ lực ngăn chặn đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump tiếp tục kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Với việc có thể sử dụng bản đồ do Thống đốc Gavin Newsom đề xuất, đảng Dân chủ của ông Newsom dự kiến có thể thắng thêm 5 ghế tại bang California trong cuộc bầu cử giữa kỳ tổ chức vào tháng 11.

Kế hoạch vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử được đưa ra trong bối cảnh ông Newsom tìm cách ứng phó động thái tương tự của các nghị sĩ Cộng hòa tại bang Texas.

Đảng Dân chủ tìm đường trở lại trong ngày bầu cử Mỹ

Trước đó, bang Texas đã thông qua bản đồ mới theo yêu cầu của Tổng thống Trump, cho phép bang này có thêm 5 ghế cho cuộc bầu cử giữa kỳ.

Các thẩm phán Tòa Tối cao không đưa ra bất kỳ lập luận chi tiết nào để giải thích quyết định trên, và cũng không có ý kiến phản đối nào đối với bản đồ của bang California.

Tuy nhiên, sau khi Tối cao Pháp viện đã cho phép Texas tiến hành việc vẽ lại bản đồ bầu cử, giới quan sát đã dự đoán khả năng California cũng sẽ được thông qua.

Thống đốc Newsom hoan nghênh phán quyết trên. "Tổng thống Trump đã "khai chiến" cho việc phân chia lại khu vực bầu cử. Ông ấy đã thất bại, và ông ấy lần nữa sẽ thua cuộc trong tháng 11", ông Newsom tuyên bố.

Thống đốc bang California được cho sẽ tham gia tranh cử với tư cách ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2028.