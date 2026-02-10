Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đảng cầm quyền Thái Lan dẫn đầu trong tổng tuyển cử

Khánh An
Khánh An
10/02/2026 05:00 GMT+7

Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8.2 và dự kiến đàm phán lập liên minh trong những ngày tới, do chưa đủ 251 ghế tối thiểu trong tổng số 500 ghế.

Theo tờ Bangkok Post dẫn kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố sáng 9.2 sau khi kiểm 94% số phiếu bầu, đảng Bhumjaithai giành được 193 ghế, tiếp theo là đảng Nhân dân với 118 ghế, đảng Pheu Thai với 74 ghế và đảng Klatham với 58 ghế.

Có 400 ghế được chia theo khu vực bầu cử và 100 ghế chia theo tổng số phiếu trên toàn quốc. Theo khu vực bầu cử, Bhumjaithai giành được 174 ghế, theo sau là đảng Nhân dân với 87 ghế, đảng Pheu Thai với 58 ghế và đảng Klatham với 56 ghế. Trong cuộc đua giành 100 ghế chia theo tổng số phiếu trên toàn quốc, đảng Nhân dân đứng đầu với 9,73 triệu phiếu bầu, đảng Bhumjaithai có 5,93 triệu phiếu, đảng Pheu Thai có 5,13 triệu phiếu, đảng Dân chủ có 3,63 triệu phiếu.

Đảng cầm quyền Thái Lan dẫn đầu trong tổng tuyển cử- Ảnh 1.

Thủ tướng Anutin đến tòa nhà chính phủ ở Bangkok ngày 9.2

Ảnh: AFP

Các nhà phân tích dự báo đảng Bhumjaithai sẽ lập chính phủ kế nhiệm bằng cách liên minh với đảng Klatham. Hai đảng này liên kết với nhau trong chính phủ trước cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2. Thủ tướng Anutin trước đó hé lộ rằng ông sẽ giữ nguyên các vị trí bộ trưởng tài chính, ngoại giao và thương mại nếu đắc cử. 

Phát biểu trên truyền hình ngày 9.2 sau thắng lợi, Thủ tướng Anutin tuyên bố sẽ xây tường biên giới và tiếp tục đóng cửa biên giới với Campuchia, theo Reuters. Hồi tháng 12.2025, ông Anutin kêu gọi bầu cử sớm khi mới cầm quyền chưa đầy 100 ngày, với mục tiêu tận dụng làn sóng chủ nghĩa dân tộc được thổi bùng sau 3 tuần xung đột với Campuchia.

