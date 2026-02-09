Thủ tướng Thái Lan tuyên bố xây tường biên giới với Campuchia sau chiến thắng bầu cử

Phát biểu trên truyền hình ngày 9.2 sau thắng lợi bầu cử, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ xây tường biên giới với Campuchia và tiếp tục đóng cửa biên giới, theo Reuters.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu họp báo sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2 ẢNH: AP

Do tranh chấp lãnh thổ, Thái Lan và Campuchia xảy ra xung đột nghiêm trọng trong năm 2025 khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người sơ tán.

Các cửa khẩu giữa hai nước đã bị đóng cửa, quân đội Thái Lan còn đưa container làm tường rào ngăn cách tại một số khu vực biên giới.

Hồi tháng 12.2025, ông Anutin kêu gọi bầu cử sớm khi mới cầm quyền chưa đầy 100 ngày với mục tiêu tận dụng làn sóng chủ nghĩa dân tộc được thổi bùng sau 3 tuần xung đột với Campuchia.

Cũng trong bài phát biểu, ông Anutin nói muốn lập chính phủ với thế đa số mạnh mẽ và đang chờ kết quả bầu cử chính thức.

Theo tờ Bangkok Post, Ủy ban Bầu cử Thái Lan sáng 9.2 công bố kết quả sơ bộ sau khi 94% phiếu bầu được kiểm. Theo đó, trong số 400 ghế Hạ viện chia theo từng khu vực bầu cử - trong đó ai cao phiếu nhất tại khu vực thì thắng - đảng Bhumjaithai của ông Anutin giành được 174 ghế, theo sau là đảng Nhân dân với 87 ghế và đảng Pheu Thai với 58 ghế.

Trong cuộc đua giành 100 ghế chia theo tổng số phiếu trên toàn quốc mà mỗi đảng nhận được, đảng Nhân dân đứng đầu với 9,73 triệu phiếu bầu, đảng Bhumjaithai có 5,93 triệu phiếu, đảng Pheu Thai có 5,13 triệu phiếu, đảng Dân chủ có 3,63 triệu phiếu.

Cờ Thái Lan và container cùng dây thép gai tại một khu vực biên giới với Campuchia ẢNH: AFP

Khi cộng cả hai kết quả lại, Bhumjaithai có thể giành được 194 ghế, tiếp theo là đảng Nhân dân với 116 ghế và Pheu Thai với 76 ghế.

Các nhà phân tích dự báo Bhumjaithai sẽ lập chính phủ kế tiếp bằng cách liên minh với đảng Klatham.

Hai đảng này liên kết với nhau trong chính phủ trước cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2.

Trước đó, Thủ tướng Anutin hé lộ rằng ông sẽ giữ nguyên các vị trí bộ trưởng tài chính, ngoại giao và thương mại nếu tái đắc cử.