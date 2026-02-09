Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố xây tường biên giới với Campuchia sau chiến thắng bầu cử

Vi Trân
Vi Trân
09/02/2026 12:27 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ xây tường biên giới với Campuchia sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2.

Phát biểu trên truyền hình ngày 9.2 sau thắng lợi bầu cử, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ xây tường biên giới với Campuchia và tiếp tục đóng cửa biên giới, theo Reuters.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố xây tường biên giới với Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu họp báo sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2

ẢNH: AP

Do tranh chấp lãnh thổ, Thái Lan và Campuchia xảy ra xung đột nghiêm trọng trong năm 2025 khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người sơ tán.

Các cửa khẩu giữa hai nước đã bị đóng cửa, quân đội Thái Lan còn đưa container làm tường rào ngăn cách tại một số khu vực biên giới.

Hồi tháng 12.2025, ông Anutin kêu gọi bầu cử sớm khi mới cầm quyền chưa đầy 100 ngày với mục tiêu tận dụng làn sóng chủ nghĩa dân tộc được thổi bùng sau 3 tuần xung đột với Campuchia.

Cũng trong bài phát biểu, ông Anutin nói muốn lập chính phủ với thế đa số mạnh mẽ và đang chờ kết quả bầu cử chính thức.

Thủ tướng Thái Lan cam kết xây tường biên giới với Campuchia

Theo tờ Bangkok Post, Ủy ban Bầu cử Thái Lan sáng 9.2 công bố kết quả sơ bộ sau khi 94% phiếu bầu được kiểm. Theo đó, trong số 400 ghế Hạ viện chia theo từng khu vực bầu cử - trong đó ai cao phiếu nhất tại khu vực thì thắng - đảng Bhumjaithai của ông Anutin giành được 174 ghế, theo sau là đảng Nhân dân với 87 ghế và đảng Pheu Thai với 58 ghế.

Trong cuộc đua giành 100 ghế chia theo tổng số phiếu trên toàn quốc mà mỗi đảng nhận được, đảng Nhân dân đứng đầu với 9,73 triệu phiếu bầu, đảng Bhumjaithai có 5,93 triệu phiếu, đảng Pheu Thai có 5,13 triệu phiếu, đảng Dân chủ có 3,63 triệu phiếu.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố xây tường biên giới với Campuchia - Ảnh 2.

Cờ Thái Lan và container cùng dây thép gai tại một khu vực biên giới với Campuchia

ẢNH: AFP

Khi cộng cả hai kết quả lại, Bhumjaithai có thể giành được 194 ghế, tiếp theo là đảng Nhân dân với 116 ghế và Pheu Thai với 76 ghế.

Các nhà phân tích dự báo Bhumjaithai sẽ lập chính phủ kế tiếp bằng cách liên minh với đảng Klatham.

Hai đảng này liên kết với nhau trong chính phủ trước cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2.

Trước đó, Thủ tướng Anutin hé lộ rằng ông sẽ giữ nguyên các vị trí bộ trưởng tài chính, ngoại giao và thương mại nếu tái đắc cử.

Tin liên quan

Bầu cử Thái Lan: đảng của Thủ tướng Thái Lan trên đường về nhất

Bầu cử Thái Lan: đảng của Thủ tướng Thái Lan trên đường về nhất

Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang tiến gần đến chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm nay (8.2), sau khi được dự báo giành được nhiều ghế nhất nhờ vào làn sóng ủng hộ dân túy.

Thái Lan dựng tượng Phật tại nơi dỡ tượng thần Vishnu ở biên giới, Campuchia lên tiếng

Campuchia nói lực lượng Thái Lan vẫn chưa rút quân, Bangkok phản ứng

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận