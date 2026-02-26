Thủ tướng Campuchia gửi thông điệp về tranh chấp biên giới với Thái Lan

"Chúng tôi không leo thang. Chúng tôi muốn giảm leo thang. Chúng tôi muốn cùng tồn tại hòa bình", Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Thủ tướng Hun Manet đang ở thủ đô của Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) trong chuyến đi nhằm củng cố sự ủng hộ ngoại giao. Chuyến đi này cũng đã đưa ông đến Washington và Geneva.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP tại Brussels (Bỉ) vào ngày 25.2 Ảnh: AFP

Tranh chấp biên giới kéo dài hàng chục năm giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát thành nhiều lần đụng độ vào năm ngoái, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời trong tháng 7 và tháng 12.

Quân đội Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia phóng một quả đạn 40 mm gần một đội tuần tra của Thái Lan hôm 24.2, dẫn đến việc bắn trả, nhưng Phnom Penh đã phủ nhận cáo buộc này.

Phía Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan đã chiếm giữ một số khu vực ở các tỉnh biên giới và yêu cầu họ rút lui, trong khi Bangkok khẳng định họ chỉ giành lại vùng đất từng thuộc Thái Lan và đã bị người Campuchia chiếm đóng trong nhiều năm.

Ông Hun Manet từ chối cho biết lực lượng Thái Lan đã chiếm bao nhiêu đất, nhưng nói rằng họ đã "vượt xa" ranh giới mà ngay cả Bangkok cũng cho là biên giới giữa hai nước.

Khi được hỏi liệu lực lượng Campuchia có chiến đấu để giành lại lãnh thổ đã mất hay không, ông nói: "Chúng tôi luôn kiên định với giải pháp giảm leo thang và hòa bình".

Campuchia cáo buộc Thái Lan kiểm soát lãnh thổ trái phép sau thỏa thuận hòa bình

Xung đột biên giới kéo dài nhiều thế kỷ giữa hai nước bắt nguồn từ tranh chấp về việc phân định đường biên giới dài 800 km thời thuộc địa Pháp. Phnom Penh đã yêu cầu Pháp hỗ trợ và cung cấp các tài liệu và bản đồ lịch sử nhằm giải quyết vấn đề, đồng thời kêu gọi thành lập một ủy ban biên giới chung để tiếp tục công việc.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng "bất kể kết quả" của quá trình đó như thế nào, Campuchia sẵn sàng "chấp nhận", đồng thời bày tỏ hy vọng "Thái Lan cũng sẽ chấp nhận điều tương tự".

Ông Hun Manet cho biết thêm ông lo ngại về tình hình biên giới hiện tại, mô tả tình hình này là "không ổn định" và "mong manh".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Thái Lan đối với thông điệp trên của Thủ tướng Campuchia.