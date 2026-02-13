Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cảnh sát Campuchia đột kích sòng bạc, bắt hơn 800 người nước ngoài liên quan lừa đảo

Văn Khoa
Văn Khoa
13/02/2026 16:07 GMT+7

Giới chức Campuchia thông báo đã bắt giữ hơn 800 người nước ngoài đến từ 7 nước trong chiến dịch mới nhất truy quét nạn lừa đảo trực tuyến ở nước này, theo Khmer Times hôm nay 13.2.

Trong chiến dịch nói trên, cảnh sát đã đột kích vào một tòa nhà sòng bạc ở thành phố Sihanoukville thuộc tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia vào ngày 10.2, theo báo Khmer Times dẫn thông tin từ giới chức.

Campuchia bắt hơn 800 người nước ngoài trong chiến dịch truy quét lừa đảo mới nhất - Ảnh 1.

Hàng trăm nghi phạm đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tòa nhà sòng bạc bị nghi ngờ chứa chấp những kẻ lừa đảo tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) hôm 10.2

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Trung tướng Sar Ratha, Phó trưởng cảnh sát quốc gia kiêm Trưởng cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk, đã triển khai các đơn vị chuyên trách phối hợp với quân cảnh tỉnh để kiểm tra và khám xét tòa nhà sòng bạc nói trên, tại thôn Buon thuộc xã Buon (Sihanoukville).

Trong chiến dịch mới, cảnh sát đã kiểm tra tầng 18 và 19 của tòa nhà, nơi họ phát hiện một trung tâm lừa đảo trực tuyến khả nghi.

Kết quả là có hơn 800 cá nhân bị bắt giữ. Những nghi phạm này đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Pakistan và Ấn Độ. Ngoài ra có một số người bị bắt là người Campuchia.

Lực lượng thực thi pháp luật đã thu giữ một lượng lớn thiết bị nghi có liên quan các hoạt động lừa đảo, bao gồm khoảng 650 máy tính và 1.000 điện thoại di động.

Chiến dịch trấn áp mới nhất nằm trong nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm chống lại tội phạm mạng và các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia trước giữa tháng 4.

Để đạt được mục tiêu này, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm trấn áp các hoạt động lừa đảo trong khu vực của họ. Họ sẽ phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu bị phát hiện thông đồng với tội phạm, theo Khmer Times.

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng hôm 11.2 tuyên bố rằng chính quyền thành phố sẽ xóa sổ tất cả các đường dây lừa đảo trực tuyến vào tháng tới.

Cũng theo Khmer Times, Chủ tịch Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia Chhay Sinarith đã thông báo rằng gần 200 trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia đã bị đóng cửa trong những tuần gần đây.

Ông Sinarith cho biết thêm 173 nghi phạm chủ chốt có liên quan đã bị bắt giữ và 11.000 người làm việc trong các trung tâm lừa đảo này đã bị trục xuất trong một chiến dịch bắt đầu từ cuối năm ngoái.

