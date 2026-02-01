Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cảnh sát Campuchia bố ráp một trung tâm lừa đảo, bắt hơn 2.000 người nước ngoài

Văn Khoa
Văn Khoa
01/02/2026 10:48 GMT+7

Tờ Khmer Times ngày 1.2 đưa tin lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã tiến hành chiến dịch truy quét vào một điểm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại thành phố Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng trong sáng 31.1.

Lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Tổng tham mưu Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã phối hợp với giới công tố thuộc Tòa án tỉnh Svay Rieng tiến hành chiến dịch truy quét các vụ lừa đảo trực tuyến tại khu phức hợp sòng bạc Van Chheung, gồm 22 tòa nhà, ở thôn Tabep, xã Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Cảnh sát Campuchia bố ráp một trung tâm lừa đảo, bắt hơn 2.000 người nước ngoài- Ảnh 1.

Cảnh sát Campuchia bắt giữ các nghi phạm tại khu phức hợp sòng bạc Van Chheung ở thành phố Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng ngày 31.1

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia Sar Thet cho hay chiến dịch quy mô lớn này do trung tướng Chiv Phalli và trung tướng Muong Sothea chỉ huy, với sự tham gia của khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả là giới chức đã bắt giữ tổng cộng 2.044 nghi phạm người nước ngoài, hầu hết người châu Á và 1 người Mexico, theo Khmer Times.

Trong những năm gần đây, Campuchia đã tiến hành nhiều đợt truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến, dẫn đến việc bắt giữ và trục xuất hàng ngàn nghi phạm. Khmer Times ngày 22.1 dẫn số liệu mới từ Tổng cục Di trú Campuchia cho hay hơn 13.000 người nước ngoài đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị trục xuất trong năm 2025.

Trong tháng trước, chính quyền thành phố Phnom Penh đã công bố một kế hoạch yêu cầu rà soát có hệ thống các khu chung cư và khu dân cư đông đúc bị nghi ngờ là nơi diễn ra các hoạt động bất hợp pháp. Theo kế hoạch mới, chính quyền sẽ tiến hành các chiến dịch quy mô lớn ở mọi quận, tập trung vào các khu vực có mật độ dân cư cao và những địa điểm bị xem là đáng ngờ, theo Khmer Times.

