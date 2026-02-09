Campuchia trục xuất hơn 300 người Trung Quốc liên quan lừa đảo trực tuyến

Việc trục xuất số người Trung Quốc nói trên diễn ra vào ngày 8.2, theo chỉ thị của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha và lãnh đạo cấp cao của bộ này.

Hình ảnh được cho là người Trung Quốc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến bị đưa lên máy bay tại sân bay quốc tế Techo ở Campuchia vào ngày 8.2 Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Tất cả 312 công dân Trung Quốc, đều là nam, đã bị trục xuất trên các chuyến bay thuê đặc biệt thông qua sân bay quốc tế Techo ở Campuchia, theo Khmer Times dẫn thông báo được đăng tải trên trang Facebook của Tổng cục Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nội vụ Campuchia.

Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh việc trục xuất 312 người Trung Quốc phản ánh việc chính phủ Campuchia kiên quyết thực thi pháp luật trong khuôn khổ chiến dịch đang diễn ra nhằm triệt phá và loại bỏ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Chỉ trong 8 ngày đầu của tháng 2, hàng ngàn người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị trục xuất khỏi Campuchia, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ nước này trong việc chống tội phạm mạng và giải quyết vấn đề cư trú và làm việc bất hợp pháp ở quốc gia Đông Nam Á này, theo Khmer Times.

Cũng theo Khmer Times, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 7.2 đã chỉ đạo cảnh sát và chính quyền của tất cả 14 quận, phối hợp với tất cả 105 xã, lập tức tiếp tục việc triệt phá các vụ lừa đảo trực tuyến đang xảy ra trong khu vực của họ.

Ông Khuong cho hay tại Phnom Penh có gần 4.000 tòa nhà cao tầng từ 7 tầng trở lên, nên chính quyền của tất cả 14 quận phải thống kê số liệu về cư dân chung cư và các cư dân, và thu thập các số liệu một cách rõ ràng, để loại bỏ các vụ lừa đảo trực tuyến khỏi khu vực.