Thế giới

Campuchia quyết xóa sổ tất cả mạng lưới lừa đảo trực tuyến trước giữa tháng 4

Văn Khoa
Văn Khoa
05/02/2026 19:40 GMT+7

Campuchia cam kết sẽ xóa sổ tất cả các mạng lưới tội phạm mạng trên toàn quốc trước Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây, ngày lễ lớn nhất của nước này, theo tờ Khmer Times ngày 5.2.

Quyết định trên là trọng tâm tại cuộc họp hằng tuần hôm 3.2 do Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha chủ trì để theo dõi tiến độ của chiến dịch trấn áp tội phạm mạng trên toàn quốc, theo bà Chou Bun Eng, Thứ trưởng Nội vụ kiêm Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người (NCCT) của Campuchia.

Campuchia quyết xóa sổ tất cả mạng lưới lừa đảo trực tuyến trước giữa tháng 4- Ảnh 1.

Cảnh sát Campuchia trong một chiến dịch truy quét nạn lừa đảo gần đây

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Bà Bun Eng cho biết thêm các biện pháp thực thi nghiêm túc sẽ được triển khai trên khắp cả nước để đạt được mục tiêu nói trên. "Chiến dịch trấn áp quy mô lớn trên toàn quốc đang diễn ra và sẽ ngày càng được mở rộng, và chính phủ sẽ xóa sổ mọi hình thức lừa đảo trực tuyến trước kỳ nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây", bà Bun Eng nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Khmer Times. Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây diễn ra từ ngày 14-16.4.

"Tất cả các cơ quan chức năng, cũng như các quan chức cấp tỉnh, sẽ nỗ lực hơn bao giờ hết để thực hiện cùng một nhiệm vụ, đảm bảo rằng không còn một tổ chức tội phạm nào tồn tại trong nước ta", bà Bun Eng cho hay.

Bà Bun Eng cho biết thêm các quan chức Campuchia đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong các kỹ thuật truy tìm và điều tra, giúp họ nâng cao hiệu quả và độ chính xác của các biện pháp thực thi pháp luật.

Khi Campuchia tăng cường nỗ lực trong nước để xóa sổ các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, sự hợp tác với các nước ngoài và các tổ chức đối tác cũng đã được cải thiện đáng kể, theo Khmer Times.

Trong nửa cuối năm 2025, giới chức đã tiến hành các chiến dịch thực thi pháp luật tại 118 địa điểm bị nghi ngờ phạm tội trên khắp Campuchia, dẫn đến việc bắt giữ 4.983 nghi phạm.

Chiến dịch trấn áp mạnh mẽ tiếp tục mang lại kết quả trong năm 2026, với việc bắt giữ và dẫn độ ông trùm Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Prince Group và bị cáo buộc là kẻ cầm đầu các hoạt động lừa đảo trực tuyến, cùng với nhiều cuộc đột kích khác ở nhiều tỉnh thành tại Campuchia.

Vụ việc gần đây nhất và cũng đáng chú ý nhất xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 1 tại thành phố Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng, dẫn đến việc bắt giữ 2.044 người nước ngoài, theo Khmer Times.

