Thế giới

Thái Lan nói súng nổ tại biên giới, Campuchia bác bỏ

Vi Trân
Vi Trân
24/02/2026 19:06 GMT+7

Quân đội Thái Lan cho biết đã đấu súng với lực lượng Campuchia tại biên giới vào sáng 24.2 nhưng Phnom Penh bác bỏ thông tin.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nổ súng tại khu vực biên giới tại tỉnh Sisaket vào sáng 24.2, theo AFP.

Ông Winthai cáo buộc phía Campuchia đã phóng một quả đạn 40 mm về phía lực lượng tuần tra của Thái Lan, buộc các binh sĩ phải bắn trả.

Thái Lan nói súng nổ tại biên giới, Campuchia bác bỏ - Ảnh 1.

Các binh sĩ Thái Lan tại một khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia

ẢNH: AFP

Quân đội Thái Lan cho biết không có binh sĩ nào bị thương trong vụ việc. "Sau sự cố, lực lượng Thái Lan đã đáp trả bằng cách bắn một quả đạn từ súng phóng lựu M79 theo hướng phát ra phát bắn ban đầu như một biện pháp cảnh cáo và tự vệ", quân đội Thái Lan tuyên bố.

Theo đánh giá ban đầu, Thái Lan cho rằng "sự cố có thể xuất phát từ việc luân chuyển quân của Campuchia, với những binh sĩ mới chưa quen thuộc với các quy định và hệ thống chỉ huy - kiểm soát".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho rằng cáo buộc của Thái Lan hoàn toàn sai sự thật và nhằm "đánh lạc hướng dư luận cũng như kích động căng thẳng".

Ông Neth Pheaktra khẳng định các cáo buộc cho rằng quân đội Campuchia nổ súng vào lực lượng tuần tra của Thái Lan là "bịa đặt và bóp méo sự thật nghiêm trọng ". Ông tái khẳng định "cam kết không lay chuyển" của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn được ký vào tháng 12.2025.

"Campuchia vô cùng quan ngại rằng những cáo buộc đơn phương, được đưa ra mà không có xác minh chung, tham vấn hay căn cứ thực tế, có nguy cơ làm sai lệch tình hình trên thực địa và làm suy yếu lòng tin lẫn nhau", vị bộ trưởng nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết các nhóm liên lạc của quân đội Campuchia và Thái Lan đã nhanh chóng trao đổi với nhau sau khi xuất hiện "các báo cáo về những vụ nổ và tiếng súng ở phía Thái Lan".

"Các quan chức Campuchia đã thông báo rõ ràng với phía Thái Lan rằng lực lượng Campuchia không hề nổ súng như những cáo buộc", bà Maly Socheata cho biết.

Theo thỏa thuận đình chiến hồi tháng 12.2025, Campuchia và Thái Lan cam kết ngừng bắn, đóng băng việc điều động quân và hợp tác trong các nỗ lực rà phá bom mìn dọc biên giới.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia biên giới nổ súng Ngừng bắn
