Campuchia cáo buộc Thái Lan kiểm soát lãnh thổ trái phép sau thỏa thuận hòa bình

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 17.2, ông Hun Manet cho hay: "Lực lượng Thái Lan vẫn đang kiểm soát sâu bên trong lãnh thổ Campuchia ở nhiều khu vực. Điều này thậm chí còn vượt xa cả đường biên giới mà Thái Lan đơn phương tuyên bố chủ quyền". Theo ông, phía Thái Lan đã dựng container và hàng rào dây thép gai tại những khu vực từ lâu được công nhận là lãnh thổ Campuchia, khiến người dân không thể trở về nhà.

Các binh sĩ Thái Lan đứng cạnh hàng rào dây thép gai tại vùng Thma Da thuộc tỉnh Pursat (Campuchia) ngày 7.2.2026 ẢNH: AFP

Thủ tướng Campuchia cho hay: "Đây không phải là lời buộc tội, mà là khẳng định về thực tế trên hiện trường", đồng thời nhấn mạnh Phnom Penh không thể chấp nhận "sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Thủ tướng Campuchia kêu gọi kích hoạt cơ chế của Ủy ban Biên giới chung (JBC) nhằm xác minh tình hình và phân định ranh giới dựa trên các hiệp ước và thỏa thuận song phương đã ký kết. Ông cáo buộc Thái Lan viện dẫn cuộc bầu cử ngày 8.2 làm lý do trì hoãn tiến trình này.

"Giờ đây cuộc bầu cử đã kết thúc, chúng tôi hy vọng Thái Lan có thể bắt đầu các bước kỹ thuật, tiến hành đo đạc và phân định tại các điểm nóng để hai bên sớm trở lại trạng thái bình thường", ông Hun Manet nói.

Liên quan ngoại giao, ông Hun Manet cho rằng quan hệ với Trung Quốc và Mỹ "không loại trừ lẫn nhau", đồng thời khẳng định Campuchia "không có gì phải che giấu" về căn cứ hải quân Ream do Trung Quốc nâng cấp.

Ông Hun Manet dự kiến tới Mỹ tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump đề xuất. Thủ tướng Campuchia bày tỏ hy vọng cơ chế này có thể góp phần giảm căng thẳng tại khu vực biên giới mà ông mô tả là vẫn còn mong manh, dù 2 bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi cuối tháng 12.2025.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết chính phủ nước này đang theo dõi sát sao các động thái ngoại giao của ông Hun Manet, trong đó có đề nghị gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cung cấp tài liệu lịch sử liên quan vấn đề biên giới. Ông xác nhận Bộ Ngoại giao Thái Lan đã liên hệ với Pháp để tìm hiểu về các tài liệu này và nhấn mạnh Campuchia có quyền đưa ra yêu cầu, theo báo Nation.

Nổ mìn ở biên giới Thái Lan - Campuchia, một binh sĩ bị thương nặng

Cuộc giao tranh giữa Thái Lan - Campuchia bùng phát từ tháng 7.2025 - được xem là nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên - đã khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán và làm gián đoạn hoạt động thương mại dọc tuyến biên giới dài 817 km giữa 2 nước. Một thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 10 nhanh chóng đổ vỡ, trước khi 2 bên đạt được lệnh ngừng bắn mới vào ngày 27.12.2025.