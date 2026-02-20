Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan bắt giữ 6 người Việt khai trốn thoát khỏi ổ lừa đảo tại Campuchia

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/02/2026 10:46 GMT+7

Giới chức Thái Lan vừa phát hiện 13 công dân Việt Nam vượt biên từ Campuchia, trong đó đang tạm giữ 6 người và 7 người còn lại chưa rõ tung tích.

Báo Bangkok Post ngày 18.2 đưa tin 6 công dân Việt Nam đã bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ sau khi vượt rào kẽm gai để vượt biên vào nước này. Theo lời khai, những người bị bắt được cho là đã trốn thoát khỏi một ổ lừa đảo tại Campuchia.

Theo ông Thammanoon Wanna, chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm Thái Lan, một nhóm 13 người Việt Nam cố gắng nhập cảnh vào Thái Lan ngày 17.2, qua cửa khẩu thuộc xã Laem Klat, huyện Muang, tỉnh Trat với ý định tự thú.

Thái Lan bắt giữ 6 người Việt trốn thoát khỏi ổ lừa đảo tại Campuchia - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Thái Lan đưa nhóm 6 người Việt phát hiện vượt biên trái phép lên xe hôm 17.2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Trong số 13 người cố gắng vượt biên, chỉ có 6 người lọt qua được hàng rào kẽm gai. Bảy người còn lại hiện vẫn đang mất tích. Những người nhập cảnh trái phép đã được bàn giao cho cảnh sát đồn Banthaluen để điều tra.

Làm việc với cơ quan chức năng Thái Lan, ông Tran Phuoc Tai, một trong những người bị tạm giữ, nói rằng nhóm của ông bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc cho một nhóm người Trung Quốc, với mức lương hứa hẹn khoảng 12.400 baht (hơn 10 triệu đồng).

Thế nhưng, họ không nhận được lương mà bị ép làm công việc lừa đảo trực tuyến, bị đánh đập và tịch thu hộ chiếu, buộc họ phải liều lĩnh bỏ trốn và tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhóm 6 người bị bắt nêu trên bị cáo buộc tội nhập cảnh trái phép.

Tin liên quan

Campuchia thiệt hại hàng chục triệu USD vì lừa đảo trực tuyến

Campuchia thiệt hại hàng chục triệu USD vì lừa đảo trực tuyến

Theo Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha, người dân nước này đã mất số tiền lớn vì các vụ lừa đảo trực tuyến trong nước và áp lực còn khiến một số nạn nhân tìm đến tự sát.

Doanh nhân Thái Lan bị tuyên án hơn 1.200 năm tù vì tội lừa đảo

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Người Việt campuchia ổ lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận