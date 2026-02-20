Thái Lan bắt giữ 6 người Việt khai trốn thoát khỏi ổ lừa đảo tại Campuchia

Báo Bangkok Post ngày 18.2 đưa tin 6 công dân Việt Nam đã bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ sau khi vượt rào kẽm gai để vượt biên vào nước này. Theo lời khai, những người bị bắt được cho là đã trốn thoát khỏi một ổ lừa đảo tại Campuchia.

Theo ông Thammanoon Wanna, chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm Thái Lan, một nhóm 13 người Việt Nam cố gắng nhập cảnh vào Thái Lan ngày 17.2, qua cửa khẩu thuộc xã Laem Klat, huyện Muang, tỉnh Trat với ý định tự thú.

Cơ quan chức năng Thái Lan đưa nhóm 6 người Việt phát hiện vượt biên trái phép lên xe hôm 17.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Trong số 13 người cố gắng vượt biên, chỉ có 6 người lọt qua được hàng rào kẽm gai. Bảy người còn lại hiện vẫn đang mất tích. Những người nhập cảnh trái phép đã được bàn giao cho cảnh sát đồn Banthaluen để điều tra.

Làm việc với cơ quan chức năng Thái Lan, ông Tran Phuoc Tai, một trong những người bị tạm giữ, nói rằng nhóm của ông bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc cho một nhóm người Trung Quốc, với mức lương hứa hẹn khoảng 12.400 baht (hơn 10 triệu đồng).

Thế nhưng, họ không nhận được lương mà bị ép làm công việc lừa đảo trực tuyến, bị đánh đập và tịch thu hộ chiếu, buộc họ phải liều lĩnh bỏ trốn và tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhóm 6 người bị bắt nêu trên bị cáo buộc tội nhập cảnh trái phép.