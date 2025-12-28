Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Doanh nhân Thái Lan bị tuyên án hơn 1.200 năm tù vì tội lừa đảo

Văn Khoa
Văn Khoa
28/12/2025 20:01 GMT+7

Tòa án Hình sự Thái Lan đã tuyên bản án lịch sử đối với doanh nhân Prasit Jeawkok, với mức án 1.210 năm tù giam vì tội lừa đảo công chúng thông qua các kế hoạch vay bất hợp pháp, theo Bangkok Post ngày 28.12.

Các công tố viên thuộc Phòng Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên Thái Lan đã khởi tố vụ án đối với Công ty TNHH Nuea Lok, Công ty TNHH Web Sawasdee và ông Prasit cùng một số thuộc cấp về tội lừa đảo.

Doanh nhân Thái Lan bị tuyên án hơn 1.200 năm tù vì tội lừa đảo- Ảnh 1.

Doanh nhân Prasit Jeawkok

Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Các bị cáo bị cáo buộc cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, vi phạm Luật Vay công và Luật Tội phạm máy tính bằng cách dụ dỗ một lượng lớn nạn nhân vào các khoản đầu tư lừa đảo. Tòa án đã tuyên ông Prasit và hai công ty phạm tội lừa đảo và vay nợ bất hợp pháp với nhiều tội danh.

Ông Prasit bị kết tội 242 tội danh, với mỗi tội danh có mức án 5 năm tù, tổng cộng 1.210 năm. Các công ty của ông bị phạt 121 triệu baht (102 tỉ đồng)/công ty, nhưng được giảm xuống còn khoảng 80 triệu baht sau khi hợp tác một phần. Bản án thực tế của ông Prasit cũng được giảm xuống còn 806 năm và 8 tháng.

Một bị cáo khác tên Wimgrit bị kết tội tiếp tay cho kế hoạch lừa đảo, nhận 37 tội danh, với mỗi tội 3 năm 4 tháng tù, tổng cộng 111 năm 148 tháng, sau đó được giảm xuống còn 74 năm 8 tháng 29 ngày.

Tuy nhiên, theo luật Thái Lan, mức án tù tối đa có thể thi hành là 20 năm, có nghĩa là cả Prasit lẫn Wimgrit sẽ phải thụ án 20 năm tù. Tòa án cũng ra lệnh cho hai công ty và Prasit cùng nhau bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân.

Trong một phán quyết vào ngày 3.7.2023, ông Prasit đã bị kết án 1.155 năm tù trong một vụ án lừa đảo khác. Ông và thuộc cấp bị buộc phải bồi thường hơn 1 tỉ baht, theo Bangkok Post.

