Thế giới

Campuchia thiệt hại hàng chục triệu USD vì lừa đảo trực tuyến

Khánh An
Khánh An
18/02/2026 15:50 GMT+7

Theo Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha, người dân nước này đã mất số tiền lớn vì các vụ lừa đảo trực tuyến trong nước và áp lực còn khiến một số nạn nhân tìm đến tự sát.

Campuchia thiệt hại hàng chục triệu USD vì lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Các công nhân rời khỏi một khu phức hợp bị nghi ngờ là trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville (Campuchia) hôm 15.1

ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 18.2 dẫn lời một quan chức cấp cao Campuchia cho hay người dân nước này mất hơn 45 triệu USD vì các vụ lừa đảo trực tuyến trong nước vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo rằng áp lực tâm lý từ các hành vi tống tiền qua mạng đã khiến một số nạn nhân tìm đến tự sát.

Tại lễ phát động chiến dịch toàn quốc hưởng ứng Ngày Internet An toàn 2026 tại Đại học Nông nghiệp Hoàng gia Campuchia, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết chưa đến 20 triệu USD trong số tiền bị chiếm đoạt đã được thu hồi. Phần còn lại đã mất vĩnh viễn vào tay các băng nhóm với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ông Sar Sokha, người đồng thời là Chủ tịch Ủy ban quốc gia về phòng chống mua bán người của Campuchia (NCCT), cho biết các vụ lừa đảo giả danh ngân hàng đang gia tăng, trong đó kẻ gian dụ nạn nhân chuyển tiền bằng cách thông báo trúng thưởng.

Ngoài ra, ông nêu các thủ đoạn mang tính gài bẫy như "tống tiền tình dục", ép nạn nhân chia sẻ nội dung nhạy cảm để tống tiền, cũng như các vụ lừa đảo tình cảm, lợi dụng mối quan hệ cảm xúc để chiếm đoạt tiền.

Campuchia cáo buộc Thái Lan kiểm soát lãnh thổ trái phép sau thỏa thuận hòa bình

Ông Sar Sokha cho biết bọn tội phạm này đã gây ra những hậu quả chết người tại Campuchia.

"Trong khi Campuchia thiệt hại 45 triệu USD trong năm qua, thì tổng thiệt hại toàn cầu do lừa đảo trực tuyến đã vượt 44 tỉ USD", ông cho biết.

Chiến dịch năm nay có chủ đề "Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có đạo đức và trách nhiệm", nhằm tăng cường năng lực hiểu biết số trong bối cảnh AI ngày càng trở thành công cụ chủ chốt của tội phạm mạng.

Mô tả internet là "con dao hai lưỡi", ông Sar Sokha kêu gọi sinh viên và quan chức sử dụng công nghệ một cách đúng đắn để ngăn chặn những thiệt hại khó tránh.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
