Campuchia vừa xây kênh đào Phù Nam Techo, vừa giải quyết tác động

Theo thiết kế, kênh đào Phù Nam Techo sẽ đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep tại Campuchia ẢNH: BỘ GIAO THÔNG VÀ CÔNG CHÍNH CAMPUCHIA

Tờ Khmer Times ngày 4.2 đưa tin chính phủ Campuchia đang giải quyết tác động của dự án kênh đào Phù Nam Techo đối với các cộng đồng địa phương, trong khi dự án vẫn tiến triển theo kế hoạch.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các công ty xây dựng đang đề nghị giải quyết các vấn đề bồi thường và tái định cư trước khi triển khai công việc quy mô lớn.

Quan chức Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Meas Soksensan đã trình bày lập trường của chính phủ về vấn đề này tại một diễn đàn công khai về quản lý kinh tế vĩ mô và luật ngân sách quốc gia năm 2026 tại Phnom Penh hôm 2.2.

Ông Soksensan cho biết nền tảng kỹ thuật cho việc xây dựng đã được chuẩn bị sẵn, đồng thời lưu ý rằng việc định tuyến kênh đã hoàn tất vào năm 2025 và cơ quan chức năng đã bắt đầu giải quyết các tác động liên quan đất đai ảnh hưởng người dân địa phương.

Ông cho biết quá trình này vẫn phù hợp với kế hoạch xây dựng kênh Phù Nam Techo, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

"Về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã có thể bắt đầu xây dựng ở một số địa điểm. Tuy nhiên, công ty xây dựng đã đề nghị giải quyết các tác động đối với cư dân dọc tuyến kênh trước tiên trên một đoạn dài hơn", theo ông Soksensan.

Ông cho biết đề nghị này nhằm đảm bảo việc xây dựng sẽ không bị gián đoạn một khi công việc bắt đầu một cách nghiêm túc.

"Họ muốn làm việc liên tục chứ không phải bắt đầu rồi dừng lại. Đó là lý do tại sao chúng ta cần giải quyết các tác động trên một đoạn dài hơn trước, để dự án có thể tiến hành suôn sẻ", ông nói thêm.

Theo ông, những nỗ lực hiện tại nhằm giải quyết các tác động về đất đai và sinh kế đang được tiến hành từng bước và vẫn nằm trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện ban đầu của chính phủ đối với kênh đào.

Kênh đào Phù Nam Techo được Campuchia xem là cơ sở hạ tầng "mang tính đột phá", dự kiến thúc đẩy giao thông đường thủy cũng như tăng cường sự độc lập kinh tế của quốc gia.

Dự án ban đầu ước tính có chi phí 1,7 tỉ USD, nhưng con số này sau đó đã được điều chỉnh còn 1,156 tỉ USD. Dự án được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, trong đó phía Campuchia nắm giữ 51% cổ phần và các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ 49%.

Kênh được thiết kế cho tàu có tải trọng đến 3.000 tấn, đi qua bốn tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, kết nối sông Mê Kông với biển tại Campuchia. Một báo cáo sơ bộ cho thấy dự án kênh đào Phù Nam Techo sẽ tác động gần 10.000 ngôi nhà, 3 nhà máy, 30 cây cầu, 36 tuyến đường quốc lộ, 600 đập và kênh đào, hơn 7.000 ha đất nông nghiệp.