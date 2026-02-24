Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia - Thái Lan tranh cãi gay gắt sau vụ bắt tàu cá trên biển

Trí Đỗ
24/02/2026 14:27 GMT+7

Chính phủ Campuchia đã chính thức phản đối việc hải quân Thái Lan bắt giữ 3 ngư dân Campuchia và tịch thu tàu cá, cho rằng vụ việc diễn ra trong vùng biển thuộc chủ quyền của Campuchia.

Trong tuyên bố ngày 23.2, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết vụ bắt giữ xảy ra hôm 22.2, cách đảo Koh Yor (tỉnh Koh Kong) khoảng 7,2 hải lý.

"Những hành động này cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng chủ quyền và lãnh hải của Campuchia cũng như luật pháp quốc tế. Campuchia yêu cầu Thái Lan ngay lập tức thả các công dân Campuchia bị giam giữ và trả lại tàu đánh cá của họ", theo Khmer Times dẫn lại tuyên bố.

- Ảnh 1.

Hải quân Thái Lan bắt giữ một tàu đánh cá cùng 3 thuyền viên người Campuchia ngày 22.2.2026

ẢNH: KHMER TIMES

Campuchia cũng kêu gọi Thái Lan chấm dứt mọi hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật mà Phnom Penh cho là trái phép trong vùng biển của mình.

Bà Mom Malika, Giám đốc Sở Thông tin tỉnh Koh Kong, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với phía Thái Lan nhằm đảm bảo việc thả các ngư dân. Bà cũng thừa nhận tình hình biên giới trên bộ và trên biển giữa hai nước vẫn căng thẳng sau vụ đụng độ hồi tháng 12.2025.

Trong khi đó, phía Thái Lan bác bỏ cáo buộc xâm phạm lãnh hải từ phía Campuchia. Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 23.2 công bố biên bản hoạt động của tàu tuần tra T.996, khẳng định vụ bắt giữ diễn ra trong vùng biển Thái Lan, cách đường ranh giới hàng hải Thái Lan - Campuchia khoảng 2 hải lý.

Theo phía Thái Lan, vào sáng 22.2, tàu tuần tra phát hiện một tàu cá "không quốc tịch" đang đánh bắt trái phép trong vùng biển Thái Lan. Tàu này bị cho là không có giấy tờ hợp lệ, không mang số hiệu đăng ký, và 3 thuyền viên người Campuchia không xuất trình được giấy tờ tùy thân, theo báo Nation. Hải quân Thái Lan cho biết việc bắt giữ được thực hiện theo Đạo luật năm 1947 về trấn áp một số tội phạm hàng hải.

Sau khi tạm giữ, tàu và 3 ngư dân được đưa về cảng Khlong Yai (tỉnh Trat) để xử lý theo quy định pháp luật Thái Lan.

Campuchia cáo buộc Thái Lan kiểm soát lãnh thổ trái phép sau thỏa thuận hòa bình

