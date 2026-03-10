Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu hoảng vì giá dầu tăng quá nhanh?

Giá xăng ở Mỹ đang tăng ảnh: reuters

Hôm 9.3, giá dầu thế giới gần chạm ngưỡng 120 USD/thùng sau hơn 10 ngày chiến tranh giữa Mỹ - Israel với Iran. Giá xăng đồng thời tăng vọt khắp nơi, và Mỹ cũng không tránh được tác động này, theo Đài CNN.

Việc giá xăng dầu tăng đã buộc Washington phải gấp rút tìm cách trấn an giới các nhà đầu tư và tìm biện pháp giảm ảnh hưởng. Thế nhưng, chính quyền Mỹ cũng đang đối mặt với giới hạn quyền lực của mình, cũng như bị đặt trước thực tế là quyết định của ông Trump tấn công Iran đang đe dọa xóa sổ một số thành tựu kinh tế then chốt trong nước mà ông đã đạt được.

"Khó có thể thấy điều gì khác ngoài áp lực tăng giá đang tiếp tục diễn ra", Đài CNN dẫn nhận định của nhà phân tích năng lượng kỳ cựu Neil Atkinson, cựu quan chức thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế. "Người dân sẽ chịu thiệt tại các trạm xăng", ông nói.

Đài CNN dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ các quan chức đã dành cuối tuần và hôm 9.3 để cấp tập vạch ra nhiều phương án nhằm trấn an thị trường tài chính và hạn chế ảnh hưởng của giá dầu tăng đối với giá xăng tại Mỹ.

Những phương án đang được xây dựng bao gồm các biện pháp điều tiết hạn chế hơn, như nới lỏng các quy định về dòng chảy dầu trong nước, đến can thiệp trực tiếp vào thương mại dầu toàn cầu.

Các trợ lý của ông Trump dự kiến trình lên tổng thống danh sách các phương án khả thi sớm nhất là ngày 9.3 (tức hôm nay 10.3 giờ Việt Nam).

Truyền thông Iran nói tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei 'bị thương'

Eo biển Hormuz tê liệt

Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng gần như bị tê liệt, làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu. Và tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.

Hôm nay, Iran tuyên bố có thể ngăn chặn xuất khẩu dầu trong khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vẫn tiếp tục.

Tờ The Guardian dẫn tuyên bố của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết nước này sẽ không cho phép "một lít dầu nào" được xuất khẩu khỏi khu vực nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

Sau đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tăng cường các đợt tấn công vào nước Cộng hòa Hồi giáo nếu Tehran chặn đứng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, IRGC cho biết họ sẽ "quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc", sau khi ông Trump trước đó nói rằng cuộc xung đột sẽ sớm chấm dứt.