Xuân Son lái xe đi bầu cử lần đầu ở Việt Nam
Xuân Son lái xe đi bầu cử lần đầu ở Việt Nam

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/03/2026 15:57 GMT+7

Sáng 15.3, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lần đầu tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam tại Nam Định. Chân sút của CLB Thép Xanh Nam Định bày tỏ niềm vui và tự hào trong sự kiện đặc biệt này.

Đây là lần đầu tiên chân sút của CLB Thép Xanh Nam Định tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Xuân Son bày tỏ niềm xúc động và tự hào trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Xuân Son lái xe đi bầu cử lần đầu ở Việt Nam

Anh chia sẻ: "Son rất vui và tự hào trong lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son cũng như gia đình của mình. Son đang cảm thấy vô cùng hào hứng".

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều người dân đã nhận ra tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Không ít bà con tranh thủ xin chụp ảnh cùng Xuân Son. Chân sút sinh năm 1997 vui vẻ giao lưu và ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm với người hâm mộ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
