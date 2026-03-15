Đây là lần đầu tiên chân sút của CLB Thép Xanh Nam Định tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Xuân Son bày tỏ niềm xúc động và tự hào trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Xuân Son lái xe đi bầu cử lần đầu ở Việt Nam

Anh chia sẻ: "Son rất vui và tự hào trong lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son cũng như gia đình của mình. Son đang cảm thấy vô cùng hào hứng".

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều người dân đã nhận ra tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Không ít bà con tranh thủ xin chụp ảnh cùng Xuân Son. Chân sút sinh năm 1997 vui vẻ giao lưu và ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm với người hâm mộ.