Xuân Son lần đầu đi bầu cử ở Việt Nam: ‘Tôi vô cùng tự hào’

Khoảnh khắc đặc biệt của Xuân Son

Sáng 15.3, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bỏ phiếu số 52, Nhà văn hóa Tức Mặc (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Đây là lần đầu tiên chân sút của CLB Thép Xanh Nam Định tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Xuân Son bày tỏ niềm xúc động và tự hào trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Xuân Son cầm thẻ cử tri và lái xe tới điểm bỏ phiếu ở Ninh Bình (Nam Định cũ)

Xuân Son chia sẻ: "Xuân Son rất vui và tự hào trong lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son cũng như gia đình của mình. Son đang cảm thấy vô cùng hào hứng".

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều người dân đã nhận ra tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Không ít bà con tranh thủ xin chụp ảnh cùng Xuân Son. Chân sút của CLB Nam Định vui vẻ giao lưu và ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm với người hâm mộ.

Xuân Son lái xe đi bầu cử lần đầu ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Son, tên gốc là Rafaelson Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil. Anh sang Việt Nam thi đấu từ năm 2019 và sau nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, tiền đạo này đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2024 với tên gọi Nguyễn Xuân Son.

Sau khi nhập tịch, Xuân Son thi đấu tại V-League với tư cách cầu thủ nội trong màu áo CLB Nam Định. Chân sút này từng gây ấn tượng mạnh khi ghi 31 bàn thắng để giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2023-2024, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng thành Nam giành chức vô địch quốc gia.

Việc trở thành công dân Việt Nam mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Xuân Son. Anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, đưa đội tuyển Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup 2024. Ở trận chung kết trên đất Thái vào đầu tháng 1.2025, anh không may gặp chấn thương nặng và phải nghỉ nhiều tháng, anh vừa trở lại thi đấu vào cuối năm và hiện đang sẵn sàng cùng đội tuyển bước vào trận tái đấu đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.