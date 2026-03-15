Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son lần đầu đi bầu cử ở Việt Nam: ‘Tôi vô cùng tự hào’

Quỳnh Phương
15/03/2026 15:32 GMT+7

Sáng 15.3, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lần đầu tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Chân sút của CLB Thép Xanh Nam Định bày tỏ niềm vui và tự hào trong sự kiện đặc biệt này.

Khoảnh khắc đặc biệt của Xuân Son

Sáng 15.3, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bỏ phiếu số 52, Nhà văn hóa Tức Mặc (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Đây là lần đầu tiên chân sút của CLB Thép Xanh Nam Định tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Xuân Son bày tỏ niềm xúc động và tự hào trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Xuân Son cầm thẻ cử tri và lái xe tới điểm bỏ phiếu ở Ninh Bình (Nam Định cũ)

Xuân Son chia sẻ: "Xuân Son rất vui và tự hào trong lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son cũng như gia đình của mình. Son đang cảm thấy vô cùng hào hứng".

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều người dân đã nhận ra tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Không ít bà con tranh thủ xin chụp ảnh cùng Xuân Son. Chân sút của CLB Nam Định vui vẻ giao lưu và ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm với người hâm mộ.

Xuân Son lái xe đi bầu cử lần đầu ở Việt Nam

Đây là lần đầu Xuân Son đi bầu cử ở Việt Nam

Nhiều người nhận ra Xuân Son

Nhiều người xin chụp ảnh cùng Xuân Son

Nguyễn Xuân Son, tên gốc là Rafaelson Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil. Anh sang Việt Nam thi đấu từ năm 2019 và sau nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, tiền đạo này đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2024 với tên gọi Nguyễn Xuân Son.

Sau khi nhập tịch, Xuân Son thi đấu tại V-League với tư cách cầu thủ nội trong màu áo CLB Nam Định. Chân sút này từng gây ấn tượng mạnh khi ghi 31 bàn thắng để giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2023-2024, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng thành Nam giành chức vô địch quốc gia.

Việc trở thành công dân Việt Nam mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Xuân Son. Anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, đưa đội tuyển Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup 2024. Ở trận chung kết trên đất Thái vào đầu tháng 1.2025, anh không may gặp chấn thương nặng và phải nghỉ nhiều tháng, anh vừa trở lại thi đấu vào cuối năm và hiện đang sẵn sàng cùng đội tuyển bước vào trận tái đấu đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Lê Giang Patrik cần VFF làm một điều rất quan trọng để khoác áo đội tuyển Việt Nam: Phi Long thì sao?

Lê Giang Patrik cần VFF làm một điều rất quan trọng để khoác áo đội tuyển Việt Nam: Phi Long thì sao?

Thủ môn Lê Giang Patrik chỉ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu hoàn tất thủ tục chuyển liên đoàn đại diện trên hệ thống FIFA, với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U.23 Việt Nam lộ rõ khát vọng Olympic, không hề ‘tầm thường’ tại ASIAD 20

Khuất Văn Khang cùng Thể Công Viettel tham gia bầu cử, Công Phương háo hức lần đầu bỏ phiếu

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận