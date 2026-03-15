Lê Giang Patrik cần VFF làm một điều rất quan trọng để khoác áo đội tuyển Việt Nam: Phi Long thì sao?

Trước đó khoảng nửa năm, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã hoàn tất việc chuyển đổi liên đoàn đại diện trên hệ thống FIFA. Cầu thủ này từng thi đấu các trận chính thức cho đội tuyển trẻ Bulgaria. Do đó, để có thể thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam, Thành Trung (tên Bulgaria là Chung Nguyen Do) phải gửi thông báo lên FIFA để chuyển liên đoàn đại diện từ Bulgaria sang VFF.

FIFA đã ghi nhận việc chuyển đổi này. Từ tháng 9.2025, tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình đủ điều kiện để được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển U.23 Việt Nam. Trong kế hoạch dài hạn hướng tới SEA Games 2027 và vòng chung kết U.23 châu Á 2028, Thành Trung được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình đội trẻ Việt Nam.

Liên quan đến hệ thống chuyển đổi của FIFA, trong khoảng 1 năm trở lại đây mới chỉ ghi nhận trường hợp của Trần Thành Trung hoàn tất thủ tục nói trên. Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik - người từng thi đấu tại giải chính thức trong màu áo đội tuyển U.21 Slovakia - hiện chưa thực hiện việc chuyển liên đoàn đại diện trên hệ thống của FIFA.

Theo quy định, nếu muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà mình có quốc tịch, cầu thủ cần thực hiện thủ tục chuyển đổi liên đoàn đại diện và mỗi cầu thủ chỉ được thực hiện tối đa 1 lần. Vì vậy, tương tự trường hợp của Trần Thành Trung, Lê Giang Patrik cần gửi thông báo lên FIFA để chuyển liên đoàn đại diện từ Slovakia sang Việt Nam nhằm đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, Lê Giang Patrik mới có tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam đăng ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Thủ môn đang thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM cần hoàn tất các thủ tục liên quan với FIFA, với sự hỗ trợ từ VFF, trước khi hy vọng được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách chính thức cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Bangladesh và đội tuyển Malaysia vào cuối tháng 3.

HLV Kim Sang-sik đau đầu chọn thủ môn cho đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia

Đỗ Phi Long chưa thể khoác áo đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia và AFF Cup 2026

Sau câu chuyện đội tuyển Malaysia bị FIFA và Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) xử phạt vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, VFF đang tỏ ra rất thận trọng trong việc xác minh tư cách thi đấu quốc tế của các cầu thủ có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là lý do trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long chưa có tên trong kế hoạch tập trung lần này của HLV Kim Sang-sik.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ ngoại binh nhập tịch không có gốc Việt Nam muốn chuyển đổi liên đoàn quốc gia chủ quản cần đáp ứng điều kiện đã thi đấu tại Việt Nam trong 5 năm liên tiếp.

Đỗ Phi Long thi đấu ở V-League gần 8 năm qua nhưng anh lại có 5 tháng về nước thi đấu cho Anapolis tại Brazil vào năm 2022. Đây là quãng thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra, V-League phải dừng lại. Nếu Phi Long chỉ về nước và không thi đấu chuyên nghiệp, việc ngắt quãng thời gian này không được tính. FIFA không công nhận trường hợp của Phi Long đủ 5 năm bởi sau khi kết thúc hợp đồng với Than Quảng Ninh, anh chuyển sang chơi cho đội bóng ngoài Việt Nam. Khi quay lại V-League, khoảng thời gian tích luỹ của Phi Long phải tính lại từ đầu. Do đó, phải đến giữa năm 2027 anh mới đủ điều kiện đá cho đội tuyển Việt Nam.

