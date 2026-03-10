HLV Park Hang-seo: 'TNSV thay đổi tích cực bóng đá Việt Nam’

C Ú HÍCH TỪ TNSV

Trong những ngày này, phố biển Nha Trang xinh đẹp đang trở nên rộn rã hơn với những trận đấu hấp dẫn thuộc VCK TNSV THACO cup 2026. Trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang vừa được nâng cấp cải tạo toàn diện, 12 đội bóng đến từ khắp các vùng miền từ Bắc vào Nam đã và đang cống hiến những trận đấu quyết liệt, cống hiến với rất nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Những tên tuổi quen thuộc như Trường ĐH Thủy lợi (2 lần á quân), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (HCĐ mùa 2025), Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (HCĐ mùa 2024), Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (Á quân mùa 2025)… vẫn giữ vững phong độ với những chiến thắng ra quân. Nhưng giải đấu vẫn tiếp tục truyền thống trình làng những tân binh ấn tượng trong vai trò "ngựa ô" như Trường CĐ FPT Polytechnic được đầu tư mạnh mẽ. Tính chất gay cấn của các trận đấu cũng thể hiện rõ qua sự xuất hiện ngày càng nhiều bàn thắng từ tình huống cố định. Trường ĐH Thủy lợi đã ghi cả 3 bàn từ đá phạt trước Trường ĐH Đồng Tháp, Hồng Phúc - đồng đội với Lý Đức ở khóa 2 Học viện NutiFood, sút phạt góc ghi bàn, hay quả đá phạt điệu nghệ của Hải Quân (số 4, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng) vào lưới Trường ĐH Quy Nhơn chiều 9.3.

Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Park Hang-seo dự khán lễ khai mạc và theo dõi VCK TNSV THACO cup 2026 đã rất ấn tượng với quy mô, tính chuyên nghiệp của giải đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ: "Tôi thấy đây là một giải đấu rất ý nghĩa. Trước đó, tôi cứ nghĩ các trường ĐH ở VN không có đội bóng. Tôi chỉ biết có đội của Trường ĐH Văn Hiến đang thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia. Do vậy, tôi rất cảm động khi có tận 60 đội tham gia vòng loại TNSV THACO cup 2026. Khi có dịp tham quan Trường ĐH Nha Trang, đặc biệt chứng kiến cơ sở vật chất dạy học và bóng đá, biết nhiều trường khác cũng đã và đang xây sân bóng, tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm nhận được TNSV tạo ra cú hích phát triển cho hệ thống giải bóng đá học đường ở VN".

HLV Park Hang-seo tại sân Trường ĐH Nha Trang ngày 7.3 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đ ÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO BÓNG ĐÁ VN

HLV Park Hang-seo đến từ Hàn Quốc, một cường quốc thể thao nói chung và bóng đá học đường nói riêng, với nền hệ thống đào tạo, thi đấu phát triển ở cả bề rộng lẫn chiều sâu trên mọi lứa tuổi. Do đó, chiến lược gia sinh năm 1957 có ấn tượng rất mạnh khi biết TNSV bước sang mùa thứ 4 đang tạo ra xu thế mới: Rất nhiều trường ĐH, CĐ và học viện đang xây dựng các gói học bổng ưu đãi để tuyển chọn tài năng từ những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu trên cả nước.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Không chỉ bóng đá mà tất cả các môn thể thao ở Hàn Quốc đều được xây dựng, phát triển một cách bài bản từ tiểu học lên ĐH cho đến các giải chuyên nghiệp. Nhưng VN thì hơi khác một chút khi khâu đào tạo trẻ chủ yếu đến từ những CLB lớn. Do vậy tôi thấy tác động và hiệu ứng mà TNSV tạo ra cho phong trào bóng đá học đường là rất tốt. Việc những cầu thủ ở các lò trẻ có thêm sự lựa chọn ở môi trường bóng đá sinh viên, bên cạnh các giải chuyên nghiệp, sẽ giúp tạo ra sự an tâm hơn cho chính các phụ huynh cho con theo bóng đá. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ có thể học, hoạt động và tập luyện đều có thể đóng góp cho bóng đá quốc gia theo những cách khác nhau. Trong môi trường ĐH, họ vẫn có thể học thêm nhiều kiến thức ở nhiều bộ môn khác nhau. Nhờ đó, các cầu thủ sẽ có thêm lựa chọn chuyển thành HLV thể lực, chuyên viên phân tích… đều là những con đường để phát triển đa dạng hơn. Tôi tin tưởng về tổng thể, xu hướng liên kết các lò trẻ chuyên nghiệp và bóng đá sinh viên sẽ giúp bóng đá VN phát triển hơn rất là nhiều".