Vừa Hên vừa Son lại còn Mạnh, đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã Malaysia: VFF thưởng lớn

Duy Mạnh ghi bàn cực sớm, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế

Tối 31.3 trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá chủ động trong cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành vé tới VCK còn đội tuyển Malaysia đã hết cơ hội nhưng ngay từ những phút đầu, thế trận diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều không ngần ngại tổ chức tấn công.

Sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối nay ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik tung ra sân đội hình mạnh nhất ẢNH: MINH TÚ

Malaysia sớm có lời cảnh báo với pha cứa lòng chệch cột dọc của Dion Cools. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng đáp trả bằng lối chơi giàu năng lượng và tận dụng tốt tình huống cố định.

Bàn thắng sớm rất bất ngờ của Duy Mạnh ẢNH: MINH TÚ

Phút thứ 6, từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, Duy Mạnh di chuyển thông minh, chọn vị trí chính xác để đánh đầu tung lưới Malaysia, mở tỷ số cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Bàn thắng sớm giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế về mặt tâm lý, nhưng thế trận sau đó lại không hoàn toàn dễ dàng. Malaysia đẩy cao đội hình và liên tục tạo ra sức ép đáng kể.

Faisal Halim có cơ hội rõ rệt với pha băng xuống rồi lốp bóng qua Nguyễn Filip, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau, Stuart Wilkin cũng thử vận may bằng cú sút xa, dù chưa đủ khó để đánh bại thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Trong quãng thời gian giữa hiệp, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận khá cân bằng, nhưng bắt đầu để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ. Malaysia tận dụng điều đó để gia tăng sức ép, buộc các cầu thủ chủ nhà phải chơi tập trung hơn.

Các cầu thủ Malaysia cũng rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ẢNH: MINH TÚ

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Hoàng Đức suýt ghi bàn với cú sút xa uy lực đưa bóng dội cột dọc, trong khi Hoàng Hên cũng khiến thủ môn Malaysia vất vả cản phá sau pha cứa lòng kỹ thuật.

Xuân Son được các hậu vệ đối phương "chăm sóc" kỹ càng ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, hàng công đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng. Nguyễn Xuân Son, cái tên được chú ý nhiều nhất, gần như bị các hậu vệ Malaysia phong tỏa và chưa để lại dấu ấn rõ nét.

Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến thế trận giằng co. Malaysia tiếp tục có cơ hội với pha đánh đầu của Paulo Josue nhưng bóng đi vọt xà. Trong khi đó, Quang Hải và Xuân Son cũng thử vận may bằng các cú dứt điểm từ xa nhưng chưa thể mang lại bàn thắng thứ hai.

Trước khi hiệp đấu khép lại, Nooa Laine phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nhằm ngăn cản pha tấn công của đội tuyển Việt Nam, cho thấy sự quyết liệt ngày càng gia tăng.

Hoàng Hên kiến tạo, Xuân Son ghi bàn tằng tằng

Bước vào hiệp 2 với lợi thế dẫn trước, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động trước Malaysia. Ngay sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Kim Sang-sik cho thấy quyết tâm sớm gia tăng cách biệt để tạo thế an toàn.

Xuân Son, sau hiệp 1 thi đấu khá mờ nhạt, đã lên tiếng đúng lúc. Từ pha phối hợp bên cánh, tiền đạo này băng cắt đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Không lâu sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với pha không chiến dũng mãnh từ đường tạt bóng của Tiến Anh, hoàn tất cú đúp và đưa đội tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0.

Hoàng Hên dù chưa ghi bàn nhưng đã có 1 pha kiến tạo để Xuân Son ghi bàn ẢNH: MINH TÚ

Xuân Son đã có 10 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Việc có được cách biệt lớn giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu thoải mái hơn. HLV Kim Sang-sik cũng thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột và trao cơ hội cho những cầu thủ mới như Nguyễn Trần Việt Cường. Tiền đạo này ngay lập tức để lại dấu ấn với những pha di chuyển thông minh và dứt điểm nguy hiểm, dù chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tuy nhiên, khi trận đấu tưởng như đã an bài, Malaysia bất ngờ có cơ hội rút ngắn tỷ số. Một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Đoàn Văn Hậu khiến đội khách được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Endrick thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Bàn thắng này giúp Malaysia thi đấu hưng phấn hơn trong những phút cuối. Faisal Halim có cơ hội rất rõ ràng khi vượt qua cả thủ môn Nguyễn Filip, nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác vào lưới trống. Đây có thể xem là tình huống đáng tiếc nhất của đội khách trong hiệp đấu này.

Ở phần còn lại của trận đấu, hai đội chơi giằng co với nhiều pha va chạm. Trọng tài liên tiếp rút thẻ vàng với các tình huống phạm lỗi từ cả hai phía, cho thấy sự quyết liệt ngày càng tăng khi trận đấu trôi về cuối.

Dù Malaysia nỗ lực tìm thêm bàn gỡ, hàng thủ đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững. Nguyễn Filip tiếp tục thể hiện sự chắc chắn với những pha xử lý an toàn, góp phần bảo toàn lợi thế cho đội nhà.

Khép lại trận đấu, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện khi thầy trò HLV Kim Sang-sik tận dụng tốt cơ hội, đặc biệt là sự tỏa sáng đúng lúc của Xuân Son. Chiến thắng này sẽ là cú hích tinh thần quan trọng để thầy trò HLV Kim chinh chiến ở VCK Asian Cup vào năm sau.

VFF sẽ thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng này.