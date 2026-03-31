Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Thanh Niên tường thuật trực tuyến trận đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia và U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc

Đồng Nguyên Khang
31/03/2026 12:35 GMT+7

Tối 31.3, Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến 2 trận đấu đáng chú ý của bóng đá Việt Nam: đội tuyển Việt Nam (vòng loại Asian Cup 2027) và đội U.23 Việt Nam (giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026).

U.23 Việt Nam chạm trán chủ nhà Trung Quốc

Cụ thể, lúc 18 giờ 35, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc ở lượt cuối giải giao hữu diễn ra tại Tây An. Trước đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có trận hòa 1-1 trước CHDCND Triều Tiên và để thua Thái Lan 0-1. Dù chưa có chiến thắng nào, màn trình diễn của các cầu thủ U.23 Việt Nam, thực chất là U.21, là khá ổn. Toàn đội tự tin chơi bóng, mạnh dạn phối hợp và hứa hẹn tiến bộ hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới.

Về mặt lực lượng, HLV Đinh Hồng Vinh không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Trung vệ cao 1,96 m Đinh Quang Kiệt khó đá chính sau khi dính chấn thương. Lúc này, đội U.23 Việt Nam có thể phải kéo hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long vào đá trung vệ lệch trái. Cầu thủ của PVF-CAND cũng sở hữu nhiều kinh nghiệm, đủ sức đảm bảo "chất thép" cho hàng phòng ngự U.23 Việt Nam.

Chờ chiến thắng của đội chủ nhà trên sân Thiên Trường

Trong khi đó, sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Thiên Trường, nơi đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 lúc 19 giờ. Sau khi "Harimau Malaya" bị trừ 6 điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức đoạt vé đến Ả Rập Xê Út vào năm sau. Nhưng không vì thế mà trận đấu này kém đi sức hấp dẫn.

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng để cho thấy mình xứng đáng dự VCK. Ngoài ra, các tân binh như Đỗ Hoàng Hên, Lê Ngọc Bảo... hay những gương mặt mới quay trở lại đội tuyển như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh... có khát khao thể hiện, chứng minh năng lực với HLV Kim Sang-sik cũng như người hâm mộ. 

HLV Kim Sang-sik cũng đã thể hiện sự quyết tâm trước trận đấu: "Trận đấu ngày mai sẽ lại là một thử thách khác với các cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng trận này và tiến vào vòng chung kết. Chiến thắng trong trận đấu ngày mai cũng là động lực để các cầu thủ tiếp tục cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác ở các giải đấu sắp tới".

Chuyên gia bóng đá: Đội tuyển Malaysia không cần CEO

Tất cả diễn biến của 2 trận đấu sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác trên thanhnien.vn.


Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường sẽ được phát sóng trên nhiều nền tảng, trong khi báo chí Malaysia đưa ra những nhận định đáng chú ý về nội bộ đội nhà.

