Nóng: FPT Play phát trực tiếp trận nóng U.23 Việt Nam đấu U.23 Trung Quốc, khán giả cực vui

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam gặp U.23 CHDCND Triều Tiên chiều 25.3 Ảnh: VFF

U.23 Việt Nam quyết đấu U.23 Trung Quốc

Sau 2 trận đầu tiên hòa U.23 CHDCND Triều Tiên 1-1 và thua U.23 Thái Lan 0-1, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở giải CFA Team China - Tây An 2026, gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc.

Đây sẽ là trận đấu HLV Đinh Hồng Vinh xác định như một cơ hội để những cầu thủ trẻ ở độ tuổi U.21 có thêm một trận đấu không chỉ chất lượng về chuyên môn mà còn giúp trui rèn bản lĩnh, trước đội bóng vừa đoạt ngôi á quân VCK U.23 châu Á 2026.

Đến lúc này, vẫn chưa biết rõ liệu HLV Đinh Hồng Vinh sẽ sử dụng trung vệ cao 1,96 m Đinh Quang Kiệt từ đầu hay không. BHL U.23 Việt Nam sẽ vẫn chờ đến phút cuối vào chiều nay trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong trường hợp không sử dụng Quang Kiệt trong đội hình xuất phát để bảo vệ đôi chân cho anh, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tung ra sân từ đầu bộ 3 trung vệ gồm Quốc Anh, Bảo Long đá dập và Nguyên Hoàng chơi ở trung tâm hàng thủ.

Trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play từ 18 giờ 40 phút.