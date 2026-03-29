‘Tòa tháp’ 1,96 m bị chấn thương do bước hụt chân, để ngỏ trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Trung Quốc

Đinh Quang Kiệt có chiều cao nổi bật nhất đội hình U.23 Việt Nam ảnh: Linh Nhi

U.23 Việt Nam vắng trung vệ thép

Đinh Quang Kiệt, trung vệ có thể hình và lối chơi mạnh mẽ nhất của U.23 Việt Nam đã đá chính trận mở màn giải CFA Team China - Tây An 2026 và chơi rất tốt ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận hòa 1-1 với U.23 CHDCND Triều Tiên.

HLV Đinh Hồng Vinh đã tỏ ra khá hài lòng với bộ 3 trung vệ với Quang Kiệt đá giữa và Nguyên Hoàng, Quốc Anh là 2 trung vệ lệch trái và phải, dự kiến tiếp tục duy trì cách bố trí này trong trận gặp U.23 Thái Lan.

Nhưng bất ngờ sát giờ thi đấu, Quang Kiệt đã gặp chấn thương trong lúc đi bộ ra ngoài để tập thể dục. Một thoáng sơ ý bước chân hụt ở bậc thềm, dẫn đến bị chấn thương cổ chân.

U.23 Việt Nam tập luyện tại Tây An (Trung Quốc) ảnh: Linh Nhi

Tai nạn ngoài ý muốn đã buộc HLV Đinh Hồng Vinh phải rút anh ra khỏi đội hình xuất phát, thay bằng Hải Anh, đồng thời với mục tiêu trao cơ hội cho những nhân tố mới đã trao suất đá chính cho Bảo Long (thay cho Quốc Anh).

Bước vào trận đấu với kình địch U.23 Thái Lan, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chơi rất cố gắng, nhưng một chút căng thẳng dẫn đến thiếu tập trung đã dẫn đến bàn thua sớm, đáng tiếc bóng đã bật chân Bảo Long vào lưới.

Được biết, BHL U.23 Việt Nam đang thận trọng đánh giá mức độ phục hồi chấn thương của Đinh Quang Kiệt khi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ bước vào trận gặp U.23 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 31.3.