Thể thao Bóng đá Việt Nam

‘Tòa tháp’ 1,96 m bị chấn thương do bước hụt chân, để ngỏ trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Trung Quốc

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/03/2026 14:05 GMT+7

Trung vệ Đinh Quang Kiệt đã bất ngờ gặp sự cố bước hụt chân nên phải rút khỏi đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trong trận thua 0-1 U.23 Thái Lan.

'Tòa tháp' 1,96 m bị chấn thương do bước hụt chân, để ngỏ trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Trung Quốc- Ảnh 1.

Đinh Quang Kiệt có chiều cao nổi bật nhất đội hình U.23 Việt Nam

ảnh: Linh Nhi

U.23 Việt Nam vắng trung vệ thép

Đinh Quang Kiệt, trung vệ có thể hình và lối chơi mạnh mẽ nhất của U.23 Việt Nam đã đá chính trận mở màn giải CFA Team China - Tây An 2026 và chơi rất tốt ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận hòa 1-1 với U.23 CHDCND Triều Tiên.

HLV Đinh Hồng Vinh đã tỏ ra khá hài lòng với bộ 3 trung vệ với Quang Kiệt đá giữa và Nguyên Hoàng, Quốc Anh là 2 trung vệ lệch trái và phải, dự kiến tiếp tục duy trì cách bố trí này trong trận gặp U.23 Thái Lan.

Nhưng bất ngờ sát giờ thi đấu, Quang Kiệt đã gặp chấn thương trong lúc đi bộ ra ngoài để tập thể dục. Một thoáng sơ ý bước chân hụt ở bậc thềm, dẫn đến bị chấn thương cổ chân.

'Tòa tháp' 1,96 m bị chấn thương do bước hụt chân, để ngỏ trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Trung Quốc- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tập luyện tại Tây An (Trung Quốc)

ảnh: Linh Nhi

Tai nạn ngoài ý muốn đã buộc HLV Đinh Hồng Vinh phải rút anh ra khỏi đội hình xuất phát, thay bằng Hải Anh, đồng thời với mục tiêu trao cơ hội cho những nhân tố mới đã trao suất đá chính cho Bảo Long (thay cho Quốc Anh).

Bước vào trận đấu với kình địch U.23 Thái Lan, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chơi rất cố gắng, nhưng một chút căng thẳng dẫn đến thiếu tập trung đã dẫn đến bàn thua sớm, đáng tiếc bóng đã bật chân Bảo Long vào lưới.

Được biết, BHL U.23 Việt Nam đang thận trọng đánh giá mức độ phục hồi chấn thương của Đinh Quang Kiệt khi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ bước vào trận gặp U.23 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 31.3.

Tin liên quan

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Quyết đòi thành công ‘món nợ’ thua U.23 Trung Quốc

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Quyết đòi thành công ‘món nợ’ thua U.23 Trung Quốc

U.23 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ, U.23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối giải giao hữu CFA Team China 2026.

Malaysia đã đến Hà Nội với nhân sự cực ‘lạ’, có tới 13 cầu thủ nhập tịch: Đấu Việt Nam ngày nào?

Báo Trung Quốc chê đội nhà chủ quan, dự đoán U.23 Việt Nam định đoạt ngôi vương

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt Đinh Hồng Vinh CFA Team China U.23 Trung Quốc
