Thể thao Bóng đá Việt Nam

Malaysia đã đến Hà Nội với nhân sự cực ‘lạ’, có tới 13 cầu thủ nhập tịch: Đấu Việt Nam ngày nào?

Hạnh An
29/03/2026 08:36 GMT+7

Tối 28.3, đội tuyển Malaysia đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu hành trình chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Chuyến bay hạ cánh vào tối 28.3, đưa đội tuyển Malaysia sang Việt Nam với tổng cộng 51 thành viên, bao gồm 23 người trong ban huấn luyện và 28 cầu thủ do HLV Peter Cklamovski đăng ký. Đội bạn di chuyển thẳng từ Hà Nội về Ninh Bình.

HLV Peter Cklamovski tại sân bay Nội Bài

Đáng chú ý, trong danh sách này có tới 13 cầu thủ nhập tịch. So với lần chạm trán giữa hai đội hồi tháng 6.2025, lực lượng Malaysia có sự thay đổi đáng kể khi vắng mặt 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện. Dù vậy, đội hình vẫn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc.

Đáng chú ý, hai cái tên từng nhận được nhiều kỳ vọng là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco đều không xuất hiện. Bergson da Silva, 35 tuổi, từng gây ấn tượng mạnh tại giải quốc nội Malaysia với 123 bàn thắng cho CLB Johor DT, lập kỷ lục ghi bàn tại giải vô địch quốc gia. 

Các cầu thủ Malaysia đã có mặt ở Việt Nam

Malaysia trình làng nhân sự nào?

Tuy nhiên, HLV Cklamovski đã lựa chọn những phương án mới trên hàng công, với sự xuất hiện của Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari.

Trong số 28 cầu thủ được triệu tập, Malaysia tiếp tục dựa nhiều vào lực lượng nhập tịch như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero hay Paulo Josue. 

Bên cạnh đó, đội cũng có 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (Ratchaburi, Thái Lan) và Endrick (CLB Công an TP.HCM, Việt Nam).

Ghi nhận tại sân bay Nội Bài, sự quan tâm dành cho đội tuyển Malaysia không quá lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. 

Điều này phần nào đến từ việc đội bóng này đã không còn cơ hội đi tiếp sau các thất bại trước tuyển Việt Nam (10.6.2025) và Nepal (25.3.2025).

Các cầu thủ Malaysia giữ thái độ khá kín tiếng khi xuất hiện trước truyền thông, chủ yếu giao tiếp xã giao và nhanh chóng di chuyển về khu vực nhận hành lý. Sau khoảng hơn 30 phút, toàn đội lần lượt lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ có 2 buổi tập trước khi bước vào cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường.

Hai đội tuyển sẽ tái đấu vào 19 giờ ngày 31.3 tại sân Thiên Trường.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Quyết đòi thành công 'món nợ' thua U.23 Trung Quốc

