Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026

Báo Trung Quốc chê đội nhà chủ quan, dự đoán U.23 Việt Nam định đoạt ngôi vương

Văn Trình
28/03/2026 21:19 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra không hài lòng sau khi đội U.23 nước này tiếp tục gây thất vọng tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 ở Tây An. Hai trận hòa liên tiếp, mới nhất là kết quả 1-1 trước U.23 Triều Tiên, khiến đội chủ nhà bị đặt dấu hỏi lớn về năng lực lẫn thái độ thi đấu.

"U.23 Trung Quốc ngày càng sa sút"

Ở lượt đấu thứ 2, diễn ra vào tối 28.3, U.23 Trung Quốc hòa U.23 Triều Tiên 1-1. Ở trận đấu này, U.23 Trung Quốc bị thủng lưới ở phút 23, sau cú đá của Ryang Kwang Myong. Phải rất vất vả, đội chủ nhà mới gỡ hòa 1-1 nhờ pha làm bàn trên chấm phạt đền của Xiang Yuwang ở phút 86.

Ngay sau trận đấu, trang 163 Sports nhận định, U.23 Trung Quốc đã nhập cuộc thiếu tập trung và phần nào “đánh giá thấp đối thủ” U.23 Triều Tiên dẫn đến việc gặp rất nhiều khó khăn. Trang 163 Sports phân tích: “Dù từng thắng trong các lần đối đầu trước đây, U.23 Trung Quốc lại để U.23 Triều Tiên lấn lướt trong phần lớn thời gian. Thậm chí, trong 20 phút đầu, đối thủ kiểm soát bóng hơn 60%, liên tục dồn ép và khai thác cánh phải – điểm yếu rõ rệt của chúng ta”.

Không chỉ vậy, theo 163 Sports, bàn thua ở phút 23 tiếp tục phơi bày vấn đề cố hữu nơi hàng thủ U.23 Trung Quốc. “Các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự không kịp lùi về, tạo khoảng trống để đối phương tận dụng. Đây là màn trình diễn đáng thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh đội vừa có thành tích tốt ở giải U.23 châu Á trước đó”, 163 Sports nhấn mạnh.

U.23 Trung Quốc giành 1 điểm nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền

Cùng quan điểm, tờ Sohu chỉ ra rằng đội U.23 Trung Quốc đang sa sút rõ rệt: “U.23 Trung Quốc đã thủng lưới 7 bàn trong 3 trận gần nhất, điều chưa từng xảy ra kể từ khi HLV Antonio nắm quyền. Sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự, đặc biệt ở hành lang phải – khu vực liên tục bị khai thác trong cả hai trận đấu vừa qua”.

Trong khi đó, trang Sina Sports đánh giá kết quả hòa trước U.23 Triều Tiên là may mắn của U.23 Trung Quốc, khi bàn gỡ chỉ đến từ chấm phạt đền ở những phút cuối. Sina Sports bình luận: “Đội không thắng 2 trận liên tiếp, và rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột không thể là lý do biện minh cho màn trình diễn dưới sức”.

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cục diện bảng xếp hạng. Sau hai lượt trận, U.23 Thái Lan tạm dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U.23 Trung Quốc và U.23 Triều Tiên cùng có 2 điểm, còn U.23 Việt Nam mới có 1 điểm.

Dù đang xếp cuối, U.23 Việt Nam lại được đánh giá là “ẩn số nguy hiểm”. Sina Sports nhận định: “Trận đấu cuối cùng với U.23 Việt Nam mới là then chốt, có thể quyết định ngôi vô địch. Khoảng cách điểm số hiện tại là không lớn, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra”.

U.23 Thái Lan (phải) đang là đội dẫn đầu, trong khi U.23 Việt Nam xếp cuối và sẽ là đối thủ của U.23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối

Trang 163 Sports bình luận: “Dù là giải giao hữu nhưng U.23 Trung Quốc chắc chắn sẽ phải thay đổi, không được phép tiếp tục nhập cuộc với tâm lý chủ quan. U.23 Trung Quốc cần kết quả tốt để tạo đà tâm lý thuận lợi, hướng đến ASIAD 20. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và sự tập trung, U.23 Trung Quốc sẽ lại gặp khó trước U.23 Việt Nam - đội cũng đang khát khao chứng tỏ mình”.

