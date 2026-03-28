Xuân Son nói thẳng về cân nặng bản thân ‘mỡ khác cơ bắp’, quyết giúp đội tuyển Việt Nam hạ Malaysia

Xuân Son không thấy có trở ngại nào

Chiều 28.3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận đấu diễn ra ngày 31.3 trên sân Thiên Trường (Nam Định). Trước buổi tập, Xuân Son trở thành tâm điểm khi nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh thể trạng của mình. Theo tiền đạo sinh năm 1997, anh từng gặp vấn đề nhỏ ở trận đấu gần nhất, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Xuân Son bày tỏ: “Tôi cảm thấy ổn và đã đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Không có trở ngại nào cho trận tới".

Không chỉ dừng lại ở việc đề cập về thể trạng của bản thân, Xuân Son cũng trực tiếp phản hồi về thông tin tăng cân. Thay vì né tránh, Xuân Son tỏ ra khá điềm tĩnh: “Mọi người có thể nói những gì họ nghĩ. Nhưng cơ bắp và mỡ là hai chuyện khác nhau. Tôi không bận tâm quá nhiều. Khi ghi bàn thì mọi thứ đều tốt, còn khi không ghi bàn thì mọi thứ lại bị đánh giá khác đi”.

Xuân Son khẳng định anh vẫn ở thể trạng tốt nhất ẢNH: MINH TÚ

Đáng chú ý, trận đấu sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt với Xuân Son khi được thi đấu tại sân Thiên Trường - nơi anh quá quen thuộc. Trong màu áo CLB Nam Định, tiền đạo này đã nhiều lần tỏa sáng tại đây, và giờ anh khao khát tái hiện điều đó trong màu áo đội tuyển.

Xuân Son tỏ ra quyết tâm: “Được chơi ở Thiên Trường là điều tôi mong chờ từ lâu. Đây là nơi rất đặc biệt với tôi. Tôi hy vọng sẽ có một trận đấu tốt, ghi bàn và cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ”.

Bên cạnh việc khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia, Xuân Son cũng đề cập đến sự phối hợp với các đồng đội, đặc biệt là cầu thủ vừa được gọi lên đội tuyển Việt Nam - Đỗ Hoàng Hên. Xuân Son thừa nhận toàn đội chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, nhưng tin rằng sự gắn kết sẽ được cải thiện nhanh chóng. “Chúng tôi cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn, nhưng mọi thứ đang tiến triển tích cực”, Xuân Son nói.

Khép lại buổi chia sẻ, Xuân Son gửi lời kêu gọi đến người hâm mộ, nhất là khán giả Nam Định, hãy tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng này. Xuân Son chia sẻ: “Chúng tôi luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Hy vọng mọi người sẽ đến sân và ủng hộ đội tuyển Việt Nam”.

Tiền đạo CLB Nam Định quyết tâm giành 3 điểm cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3. Trước khi trận đấu này diễn ra, cục diện bảng F đã ngã ngũ. Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng với 15 điểm, đã chính thức giành vé dự VCK Asain Cup 2027. Trong khi đó, Malaysia có 9 điểm, xếp thứ 2 và đã bị loại. Vì thế, trận đấu giữa hai đội giờ đây chỉ còn mang tính thủ tục.