Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.23 Thái Lan không hài lòng dù thắng U.23 Việt Nam: ‘Lẽ ra chúng tôi nên…’

Văn Trình
28/03/2026 17:44 GMT+7

HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đánh giá cao U.23 Việt Nam và cho rằng U.23 Thái Lan đã có trận đấu rất tốt. Dù vậy, ông mong rằng các học trò cần tận dụng triệt để cơ hội, ghi nhiều bàn thắng hơn nữa.

Tại lượt đấu thứ 2, giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026 kết thúc chiều 28.3, U.23 Thái Lan đánh bại U.23 Việt Nam 1-0. Thanakrit Chotimueangpak là cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu với cú sút ngay ở giây thứ 22. Đáng chú ý, đây là chiến thắng đầu tiên của U.23 Thái Lan trước U.23 Việt Nam sau chuỗi 5 trận toàn hòa và thua. Hiện U.23 Thái Lan có 4 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu giải giao hữu tại Trung Quốc. Trong khi đó, U.23 Việt Nam tạm xếp cuối bảng, với 1 điểm cùng hiệu số -1.

Trả lời các phóng viên Thái Lan, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul dành phần lớn thời gian để nói về cách đội bóng của ông kiểm soát trận đấu và phản ứng trước sức ép từ U.23 Việt Nam. Ông mở đầu bằng sự tôn trọng dành cho U.23 Việt Nam: “Đó là một trận đấu hay khi chúng tôi được gặp một đội rất mạnh trong khu vực Đông Nam Á như U.23 Việt Nam”.

HLV HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đánh giá rất cao U.23 Việt Nam

"U.23 Thái Lan cần tận dụng cơ hội tốt hơn"

Theo HLV Thawatchai, điều khiến ông hài lòng nhất không nằm ở kết quả, mà là bản lĩnh thi đấu của các học trò. “Tôi khen ngợi các cầu thủ vì đã giữ được sự bình tĩnh và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực lớn từ phía đối phương. Đây được xem là điểm cải thiện đáng kể của U.23 Thái Lan so với những lần đối đầu trước, nơi chúng tôi thường gặp khó khi bị cuốn vào lối chơi giàu năng lượng của U.23 Việt Nam”.

Dù giành trọn 3 điểm, chiến lược gia này vẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Ông cho rằng U.23 Thái Lan đã kiểm soát thế trận tốt và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng vẫn chưa đạt yêu cầu. “Chúng tôi có nhiều tình huống có thể ghi bàn trong cả hai hiệp, nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Lẽ ra U.23 Thái Lan nên làm tốt hơn và ghi nhiều bàn hơn nữa. Đó là điều cần phải cải thiện”, ông Thawatchai Damrong-ongtrakul nói.

Đặc biệt, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul dành sự chú ý đến nhịp độ thi đấu trong hiệp 1. Theo ông, việc đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao đôi khi phản tác dụng. HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đánh giá: “Nhịp độ hiệp một có phần quá nhanh, khiến hai đội thường xuyên mất bóng. Đây là vấn đề về kiểm soát và ra quyết định, không chỉ đơn thuần là thể lực”.

“Chúng tôi phải tính toán để bảo toàn thể lực cho cầu thủ, đồng thời hạn chế nguy cơ chấn thương khi phải thi đấu liên tục. Những cầu thủ được trao cơ hội lần này đã thể hiện khá tốt tiềm năng của mình”, ông Thawatchai Damrong-ongtrakul nói thêm.

U.23 Thái Lan (phải) tạm vươn lên dẫn đầu sau trận thắng U.23 Việt Nam

Theo HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul, U.23 Thái Lan không quá đặt nặng kết quả từng trận, mà hướng tới việc đánh giá toàn diện lực lượng. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của U.23 Thái Lan tại giải đấu lần này, tương tự cách U.23 Việt Nam đang thực hiện dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh.

Khép lại phần trả lời phỏng vấn, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định U.23 Thái Lan sẽ tiếp tục thi đấu hết sức ở trận cuối để giành chiến thắng: “Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục kiểm tra thể trạng và sự sẵn sàng của các cầu thủ, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo gặp U.23 CHDCND Triều Tiên”.

