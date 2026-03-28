Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh: U.23 Việt Nam trẻ trung nhưng sẵn sàng đánh bại U.23 Thái Lan

Tiểu Bảo
28/03/2026 11:51 GMT+7

Ấn tượng U.23 Thái Lan hòa U.23 Trung Quốc bằng đội hình vừa tham dự VCK U.23 châu Á 2026, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U.23 Việt Nam trẻ trung sẽ muốn đánh bại 'Voi chiến' trong trận đấu lúc 14 giờ hôm nay.

U.23 Việt Nam quyết đá trận ra trò trước U.23 Thái Lan

Cả 2 đội U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan đều có 1 điểm trong trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026. Trong đó, đội bóng có biệt danh "Voi chiến" đã gây ấn tượng khi dẫn trước chủ nhà Trung Quốc 2-0 trước khi bị gỡ hòa 2-2.

Khác với U.23 Việt Nam dùng đội hình U.21 với mục tiêu cọ xát, chuẩn bị cho lộ trình dài hơi 2 năm tới qua các giải ASIAD 20 tại Nhật Bản, U.23 Đông Nam Á, SEA Games 34 tại Malaysia 2027 và VCK U.23 châu Á 2028, người Thái đến Trung Quốc bằng đội hình vừa thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2026.

Một cách khách quan, HLV Đinh Hồng Vinh đưa ra cách nhìn chuyên môn: "U.23 Thái Lan có thể hình và thể lực tốt, lối chơi kỹ thuật, giàu kinh nghiệm. Họ biết cách làm chủ thế trận, kiểm soát nhịp độ và tổ chức phòng ngự phản công rất bài bản.

Dù phải làm khách nhưng họ vẫn cho thấy bản lĩnh khi dẫn trước U.23 Trung Quốc 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, họ vẫn tồn tại những hạn chế như sang hiệp 2 có dấu hiệu thể lực suy giảm và không thể duy trì được sức ép như hiệp 1.

Khi U.23 Trung Quốc tăng tốc và thi đấu quyết liệt hơn, hàng phòng ngự của Thái Lan đã bị xuyên thủng 2 bàn, để đối thủ gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Điều này cho thấy sự thiếu ổn định trong cả 90 phút là điểm yếu của họ".

Ông Vinh đánh giá U.23 Thái Lan có nền tảng kỹ thuật tốt, giàu kinh nghiệm và phản công sắc sảo, thể hiện được vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Mặc dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U.23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U.23 Thái Lan qua trận đấu với U.23 Trung Quốc và sẽ có sự chuẩn bị phù hợp để đối đầu với đối thủ có biệt danh "Voi chiến" vào lúc 14 giờ hôm nay.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự nghiên cứu riêng về lối chơi của họ. Điều quan trọng là toàn đội phải tập trung, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và tuân thủ đấu pháp.

Mục tiêu của đội tuyển U.23 Việt Nam là giành chiến thắng. Dù sử dụng lực lượng trẻ và đối thủ rất mạnh, nhưng toàn đội sẽ vào sân với tinh thần cao nhất, quyết tâm thể hiện tốt khả năng của mình.

Ba điểm là điều chúng tôi hướng đến để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Các cầu thủ đều hiểu rõ trách nhiệm và sẽ nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi tôn trọng U.23 Thái Lan, nhưng không ngại đối đầu và sẽ ra sân với quyết tâm giành kết quả tốt nhất".

Tin liên quan

14 giờ hôm nay: U.23 Việt Nam quyết chơi hay khi đấu U.23 Thái Lan

Kết quả và lối chơi tích cực ở trận ra quân gặp U.23 CHDCND Triều Tiên tại giải giao hữu ở Trung Quốc sẽ là động lực để U.23 VN quyết tâm thắng đẹp U.23 Thái Lan lúc 14 giờ hôm nay 28.3.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận