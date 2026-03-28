HLV Đinh Hồng Vinh: U.23 Việt Nam trẻ trung nhưng sẵn sàng đánh bại U.23 Thái Lan

Minh Tâm ghi bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam trong trận gặp CHDCND Triều Tiên ảnh: Linh Nhi

U.23 Việt Nam quyết đá trận ra trò trước U.23 Thái Lan

Cả 2 đội U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan đều có 1 điểm trong trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026. Trong đó, đội bóng có biệt danh "Voi chiến" đã gây ấn tượng khi dẫn trước chủ nhà Trung Quốc 2-0 trước khi bị gỡ hòa 2-2.

Khác với U.23 Việt Nam dùng đội hình U.21 với mục tiêu cọ xát, chuẩn bị cho lộ trình dài hơi 2 năm tới qua các giải ASIAD 20 tại Nhật Bản, U.23 Đông Nam Á, SEA Games 34 tại Malaysia 2027 và VCK U.23 châu Á 2028, người Thái đến Trung Quốc bằng đội hình vừa thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2026.

Một cách khách quan, HLV Đinh Hồng Vinh đưa ra cách nhìn chuyên môn: "U.23 Thái Lan có thể hình và thể lực tốt, lối chơi kỹ thuật, giàu kinh nghiệm. Họ biết cách làm chủ thế trận, kiểm soát nhịp độ và tổ chức phòng ngự phản công rất bài bản.

U.23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên ảnh: Linh Nhi

Dù phải làm khách nhưng họ vẫn cho thấy bản lĩnh khi dẫn trước U.23 Trung Quốc 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, họ vẫn tồn tại những hạn chế như sang hiệp 2 có dấu hiệu thể lực suy giảm và không thể duy trì được sức ép như hiệp 1.

Khi U.23 Trung Quốc tăng tốc và thi đấu quyết liệt hơn, hàng phòng ngự của Thái Lan đã bị xuyên thủng 2 bàn, để đối thủ gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Điều này cho thấy sự thiếu ổn định trong cả 90 phút là điểm yếu của họ".

Ông Vinh đánh giá U.23 Thái Lan có nền tảng kỹ thuật tốt, giàu kinh nghiệm và phản công sắc sảo, thể hiện được vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã giúp U.23 Việt Nam có 1 điểm đầu tay ảnh: VFF

Mặc dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U.23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U.23 Thái Lan qua trận đấu với U.23 Trung Quốc và sẽ có sự chuẩn bị phù hợp để đối đầu với đối thủ có biệt danh "Voi chiến" vào lúc 14 giờ hôm nay.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự nghiên cứu riêng về lối chơi của họ. Điều quan trọng là toàn đội phải tập trung, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và tuân thủ đấu pháp.

Mục tiêu của đội tuyển U.23 Việt Nam là giành chiến thắng. Dù sử dụng lực lượng trẻ và đối thủ rất mạnh, nhưng toàn đội sẽ vào sân với tinh thần cao nhất, quyết tâm thể hiện tốt khả năng của mình.

Ba điểm là điều chúng tôi hướng đến để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Các cầu thủ đều hiểu rõ trách nhiệm và sẽ nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi tôn trọng U.23 Thái Lan, nhưng không ngại đối đầu và sẽ ra sân với quyết tâm giành kết quả tốt nhất".