Bóng đá Việt Nam xây dựng bệ phóng tốt cho tương lai

Lực lượng cầu thủ trẻ dồi dào

Nhìn vào danh sách đội U.23 VN (thực chất đa số chỉ U.21) tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra từ ngày 25 - 31.3 tại Trung Quốc, chúng ta có thể thấy bóng đá VN giờ đây đã có được lực lượng kế thừa rất dày, kể cả về chuyên môn lẫn thể hình. So với VCK U.23 châu Á 2026, lực lượng U.23 VN có thay đổi nhiều. Nòng cốt của U.23 VN là các cầu thủ thuộc lứa 2005 - 2007, tức mới 20 - 21 tuổi, với những cái tên đáng chú ý như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận…

Trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt (thứ 2 từ trái qua) sẽ là trụ cột của U.23 VN ẢNH: MINH TÚ

Điều đáng nói là dù có tuổi đời còn rất trẻ nhưng các cầu thủ U.23 VN lúc này đều được cọ xát thường xuyên tại giải đấu cao nhất của bóng đá VN là V-League. Đơn cử thủ môn Cao Văn Bình đã chiếm suất bắt chính ở đội SLNA, trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt cũng luôn có mặt trong đội hình ra sân của HAGL. Trong khi đó, Lê Văn Thuận dù phải cạnh tranh quyết liệt trong đội hình toàn "sao" ở CLB Ninh Bình nhưng vẫn giành suất đá chính. Chính việc được ra sân thường xuyên ở môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao đã giúp các cầu thủ trẻ VN trưởng thành vượt bậc và trở thành lớp kế thừa chất lượng ở đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Không chỉ lứa U.23, lứa U.19 VN cũng rất có triển vọng với những cái tên quen thuộc như Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA); Đậu Hồng Phong (Hà Nội FC); Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Trần Gia Bảo (HAGL); Đào Quang Anh, Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND)… Trong số này, Trần Gia Bảo là cái tên đáng chú ý nhất khi từng lập kỷ lục ghi bàn thắng tại V-League ở tuổi 16. Anh cũng thường xuyên được tung vào sân tại V-League mùa giải 2025 - 2026 đang diễn ra.

Cầu thủ Việt kiều chất lượng

Hiện 3 đội tuyển U.19, U.23 và tuyển VN có đến 10 cầu thủ Việt kiều lẫn nhập tịch cùng tập trung, được xem là số lượng nhiều nhất lịch sử. U.19 VN vừa bổ sung thủ môn Việt kiều Canada Aaron Tú Vinh Napierala. Sinh năm 2007, Aaron Tú Vinh Napierala có bố là người Canada và mẹ là người VN, hiện sở hữu 2 quốc tịch. Trước khi trở về VN, thủ thành cao 1,83 m này được đào tạo tại Canada và Tây Ban Nha. Trước đó, cầu thủ Việt kiều Croatia Antonio Moric từ đội U.23 được trả về đội U.19 để tiếp tục tập luyện. Moric cũng là cái tên đáng chú ý khi chơi ở vị trí tiền đạo và có thể hình khá tốt (cao 1,81 m). Anh đang chơi cho CLB NK Trnje ở giải hạng 2 Croatia và được đánh giá cao.

U.23 VN có 2 cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim và Trần Thành Trung. Ngoài ra, ở lứa U.23 còn có 2 cầu thủ Ngô Đăng Khoa và Lee Williams (cùng của CLB Công an TP.HCM) thi đấu rất nổi bật, trong đó Ngô Đăng Khoa dù chỉ mới gia nhập V-League nhưng đã ghi đến 4 bàn sau 6 trận. Còn Williams chơi ở vị trí tiền đạo và cao 1,88 m. Đây chính là hai nhân tố rất đáng chờ đợi của bóng đá VN một khi có quốc tịch. Ở đội tuyển VN, có 3 cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Cao Pendant Quang Vinh cùng 2 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên.

Theo thống kê, hiện số lượng cầu thủ Việt kiều trên toàn thế giới có thể lên tới hơn 100 người, không ít trong số đó đã được triệu tập ở các đội trẻ nhưng nhiều trường hợp chưa thể được trọng dụng. Làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về quê nhà cống hiến rõ ràng là tín hiệu đáng mừng với bóng đá VN. Ngoài ra, những cầu thủ nước ngoài sau thời gian dài cống hiến cho bóng đá VN được nhập tịch cũng giúp đội tuyển VN có thêm nhiều lựa chọn chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh đây cũng là xu hướng chung của bóng đá toàn cầu.

Với lực lượng nhân sự dồi dào và chất lượng, bóng đá VN đang duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao chất lượng ở cả hệ thống đào tạo lẫn cấp độ đội tuyển. Việc có tới 8 đội tuyển góp mặt tại các VCK châu Á trong năm qua được xem là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược phát triển đồng bộ. Từ đó hướng tới các cột mốc dài hạn như World Cup và duy trì vị trí trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu FIFA.