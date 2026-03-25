Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cựu sao Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury xuất hiện tại sân Hàng Đẫy, đối đầu Xuân Son: Ai thắng ai?

Nghi Thạo
25/03/2026 20:34 GMT+7

Chiều 25.3 tại sân Hàng Đẫy, đội tuyển Bangladesh có buổi tập làm quen trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, trong đó có sự xuất hiện của tiền vệ Hamza Choudhury – người từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City.

Hamza Choudhury gây chú ý đặc biệt

Dù chỉ mới hội quân cùng các đồng đội tại Hà Nội vào chiều muộn ngày 24.3, Hamza Choudhury vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp đáng nể. 

Trong buổi tập tối nay, tiền vệ sinh năm 1997 là nhân tố nổi bật nhất trên sân với mái tóc xù đặc trưng và những bước chạy thanh thoát. Dù vừa trải qua chuyến bay dài và chỉ có duy nhất một buổi tập trọn vẹn, ngôi sao trị giá 5 triệu euro này vẫn bắt nhịp rất nhanh với giáo án của HLV Javier Cabrera. 


Cựu sao Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury xuất hiện tại sân Hàng Đẫy, đối đầu Xuân Son: Ai thắng ai?- Ảnh 1.

Xuân Son và Hoàng Hên có thể sẽ được tung ra sân cùng lúc trong cuộc chạm trán với...

Cựu sao Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury xuất hiện tại sân Hàng Đẫy, đối đầu Xuân Son: Ai thắng ai?- Ảnh 2.

... cựu sao Ngoại hạng Anh

Ảnh: Minh Tú

Cựu sao Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury xuất hiện tại sân Hàng Đẫy, đối đầu Xuân Son: Ai thắng ai?- Ảnh 3.

Đội Bangladesh có thể hình rất tốt

Đẳng cấp của một cầu thủ từng vô địch FA Cup trong màu áo Leicester City được thể hiện rõ qua những pha xử lý bóng ít chạm tinh tế và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Sự góp mặt của Choudhury không chỉ nâng tầm chuyên môn cho Bangladesh mà còn là thử thách cực đại cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. 

HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ phải dặn dò kỹ lưỡng các học trò như Hoàng Hên hay Hoàng Đức về việc đối đầu với "máy quét" có tư duy chơi bóng hiện đại từ châu Âu này. Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ sử dụng cả Xuân Son và Hoàng Hên. Đây sẽ là cuộc đối đầu vô cùng thú vị.

 Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26.3. Với mức giá vé từ 200.000 đến 300.000 đồng, sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ được lấp đầy bởi những người hâm mộ muốn tận mắt chứng kiến màn so tài giữa dàn sao nhập tịch của Việt Nam và cựu ngôi sao của bóng đá xứ sở sương mù.

Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt và phân tích kỹ trận hòa 1-1 giữa U.23 Việt Nam và U.23 CHDCND Triều Tiên tại giải giao hữu CFA Team China 2026 ở Tây An, kết thúc vào chiều 25.3.

