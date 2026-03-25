Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc: 'U.23 Việt Nam rất đáng xem, mất điểm trận gặp Triều Tiên vì...'

Văn Trình
Văn Trình
25/03/2026 19:01 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt và phân tích kỹ trận hòa 1-1 giữa U.23 Việt Nam và U.23 CHDCND Triều Tiên tại giải giao hữu CFA Team China 2026 ở Tây An, kết thúc vào chiều 25.1.

U.23 Việt Nam vẫn rất đáng xem

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh vẫn là một đội bóng mạnh và đáng xem của giải đấu năm nay. Trang QQ phân tích: “Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U.23 Việt Nam bất ngờ lại là đội sớm áp đặt thế trận bằng lối chơi pressing tầm cao, khiến hàng thủ U.23 CHDCND Triều Tiên lúng túng. Chính việc chọn lối chơi tranh chấp quyết liệt ngay trên phần sân đối phương giúp U.23 Việt Nam nhanh chóng chiếm thế chủ động. Ngay phút thứ 8, sai lầm của hàng thủ U.23 CHDCND Triều Tiên bị trừng phạt. Nguyễn Minh Tâm chớp thời cơ cực nhanh, ghi bàn mở tỷ số”.

U.23 Việt Nam có 1 điểm ngày ra quân

“Đây là tình huống thể hiện rõ bản sắc của bóng đá Việt Nam trẻ: nhanh, trực diện và chớp thời cơ cực tốt. Tại giải U.23 châu Á 2026, những yếu tố này đã giúp U.23 Việt Nam vào đến bán kết và giành hạng 3 chung cuộc”, trang QQ nhấn mạnh.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, U.23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. 163 Sports thậm chí nhận xét: “Trong 30 phút đầu, U.23 CHDCND Triều Tiên gần như không có cơ hội tổ chức bóng đúng nghĩa”.

Bước ngoặt đến từ… chính U.23 Việt Nam

Dù kiểm soát tốt hiệp 1, truyền thông Trung Quốc cho rằng bước ngoặt trận đấu lại đến từ những điều chỉnh nhân sự của U.23 Việt Nam trong hiệp 2. Tờ Sohu phân tích, khi HLV Đinh Hồng Vinh rút dần trụ cột để thử nghiệm đội hình, thế trận lập tức đảo chiều. U.23 CHDCND Triều Tiên - đội vốn nổi tiếng với kỷ luật bắt đầu tăng tốc và có thành quả.

Sohu nhận định: “U.23 Việt Nam không thua về kỹ thuật, nhưng lại thua trong sự ổn định. Khi nhịp pressing giảm xuống, khoảng trống lộ ra ngay lập tức. Vì vậy, không khó hiểu khi ở phút 80, điều tất yếu đã đến. Từ một pha tổ chức phản công mạch lạc, U.23 CHDCND Triều Tiên gỡ hòa 1-1. Đây là một bàn thắng xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về khả năng phản công và khai thác khoảng trống của đối thủ”.

Điểm đáng chú ý, nhiều trang báo Trung Quốc cũng gọi tỷ số 1-1 giữa U.23 Việt Nam và U.23 CHDCND Triều Tiên là một kết quả đầy bất ngờ. Sohu bình luận: “Trong 90 phút, U.23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng U.23 CHDCND Triều Tiên mới là đội hiệu quả hơn. Dù vậy, việc U.23 Việt Nam có 1 điểm ngày ra quân trước U.23 CHDCND Triều Tiên cũng là một kết quả khiến nhiều người bất ngờ”.

U.23 Việt Nam nhận được nhiều lời khen với màn thể hiện khá tích cực ngày ra quân

Trong số các cá nhân của U.23 Việt Nam đã thi đấu trận ra quân, Nguyễn Minh Tâm - cầu thủ ghi bàn vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên được nhắc đến nhiều nhất. Sina Sports đánh giá: “Không chỉ ghi bàn, tiền vệ này còn liên tục tạo ra đột biến. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam ở trận đầu có phần “thiếu liên kết” khi chuyển trạng thái, đặc biệt sau các sự thay đổi nhân sự. Đây là điểm yếu mà các đối thủ mạnh hơn hoàn toàn có thể khai thác triệt để”.

Trận hòa này, theo truyền thông Trung Quốc, không chỉ là một kết quả mà còn là “bài kiểm tra thực tế” cho tham vọng của U.23 Việt Nam. Phía trước, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U.23 Thái Lan - đối thủ quá quen mặt với bóng đá Việt Nam khi cùng đến từ Đông Nam Á. Trang Sohu dự đoán: “Nếu Việt Nam không cải thiện khả năng duy trì cường độ và tổ chức phòng ngự, họ sẽ gặp khó trước Thái Lan (trận đấu diễn ra ngày 28.3). Dù vậy, sức mạnh của hai đội là ngang bằng và chắc chắn trận đấu sẽ có những diễn biến rất hấp dẫn”.

