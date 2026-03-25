Vinmec cung cấp dịch vụ cứu thương chất lượng cao cho đội tuyển Việt Nam

Văn Trình
25/03/2026 12:26 GMT+7

Ngày 24.3 tại Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết mở rộng hợp tác chiến lược, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại các sân thi đấu.

Thỏa thuận này không chỉ góp phần nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp, bảo vệ sức khỏe vận động viên mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Vinmec trong việc đồng hành cùng bóng đá Việt Nam bằng nền tảng y học thể thao hiện đại, chuyên sâu, tiệm cận chuẩn quốc tế. Lễ ký kết có sự tham dự của Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, GS.TS.BS Trần Trung Dũng – Tổng giám đốc Vinmec, cùng đại diện các phòng chức năng hai bên và một số tuyển thủ quốc gia.

Đưa dịch vụ y tế chuyên nghiệp, hỗ trợ trực tiếp cho đội tuyển quốc gia

Theo nội dung hợp tác mở rộng, hệ thống bệnh viện quốc tế Vinmec sẽ đảm nhận việc cung cấp dịch vụ y tế trực tiếp tại các trận đấu và giải đấu cấp đội tuyển quốc gia do VFF tổ chức. Cụ thể, Vinmec bố trí xe cứu thương và đội ngũ chuyên gia y tế thường trực ngay tại sân, sẵn sàng xử trí mọi tình huống cấp cứu trong suốt thời gian thi đấu.

Vinmec từng là nơi chữa trị của rất nhiều tuyển thủ Việt Nam

Đáng chú ý, các xe cứu thương đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị như “phòng cấp cứu di động” với đầy đủ hệ thống máy thở, máy sốc điện, siêu âm FAST, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa cùng thuốc và vật tư chuyên sâu. Nhờ đó, các tình huống chấn thương có thể được xử lý ngay trong “thời gian vàng”.

Trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp ngày càng đòi hỏi cao về thể lực, tốc độ và mật độ thi đấu, công tác y tế không còn là yếu tố hỗ trợ phía sau mà đã trở thành một phần quan trọng, góp phần bảo vệ sự an toàn và sự nghiệp lâu dài của cầu thủ, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sự hiện diện của hệ thống y tế chuyên nghiệp ngay tại sân giúp rút ngắn thời gian xử lý chấn thương, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, qua đó đảm bảo sức khỏe và phong độ thi đấu cho tuyển thủ theo các tiêu chuẩn y tế của FIFA và AFC.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Việc mở rộng hợp tác với Vinmec nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho các đội tuyển quốc gia. Hệ thống y tế chuyên nghiệp ngay tại sân sẽ tăng cường khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo thể trạng tốt nhất cho cầu thủ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thi đấu và hướng đến sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”.

Hướng đến nền bóng đá chuyên nghiệp, bền vững

Trước đó, ngày 1.4.2025, Vinmec và VFF đã ký kết hợp tác chiến lược, tập trung vào chăm sóc sức khỏe tuyển thủ, đồng thời đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng y học thể thao trong nước.

Những năm qua, Vinmec không chỉ là điểm tựa y tế của nhiều tuyển thủ quốc gia mà còn tiên phong xây dựng các chuẩn mực y học thể thao hiện đại. Tháng 5.2024, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công nhận là “Trung tâm Y học thể thao xuất sắc”.

Vinmec sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Vinmec đã điều trị, phẫu thuật và hỗ trợ phục hồi cho nhiều tuyển thủ như Nguyễn Xuân Son, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Toản, Chương Thị Kiều, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn…, giúp họ trở lại thi đấu an toàn sau chấn thương.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng khẳng định, y học thể thao không chỉ dừng ở điều trị mà còn giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ thể trạng, duy trì phong độ và kéo dài sự nghiệp cho vận động viên. Với hợp tác lần này, Vinmec hướng tới đưa các tiêu chuẩn y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại sân, đảm bảo mọi tình huống đều được xử lý kịp thời và hiệu quả.

Việc mở rộng hợp tác giữa Vinmec và VFF được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn diện cho tuyển thủ, đồng thời góp phần xây dựng nền bóng đá Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, bền vững và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

