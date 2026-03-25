Nhận diện sức mạnh thật sự của đội tuyển Malaysia trước khi tái đấu Việt Nam, cực kỳ bất ngờ…

"Ngoại binh" chiếm hơn 1/3 đội hình Malaysia

Trong danh sách 28 cầu thủ Malaysia được HLV Peter Cklamovski (người Úc) gọi vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam vào ngày 31.3, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, có đến 10 cầu thủ sinh ra bên ngoài Malaysia.

Trong số 28 cầu thủ Malaysia chuẩn bị gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3, có đến 10 người sinh ra bên ngoài Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Những cầu thủ này gồm hậu vệ đội trưởng Matthew Davies (31 tuổi, 1,80 m, gốc Úc), Quentin Cheng (27 tuổi, 1,88 m, Úc), Daniel Ting (34 tuổi, 1,84 m, Anh), Dominic Tan (29 tuổi, 1,83 m, Singapore), Corbin-Ong (35 tuổi, 1,84 m, Anh), tiền vệ Stuart Wilkin (28 tuổi, 1,80 m, Anh), Ezequiel Aguero (32 tuổi, 1,75 m, Argentina), Endrick (31 tuổi, 1,83 m, Brazil), Nooa Laine (24 tuổi, 1,77 m, Phần Lan) và tiền đạo Paulo Josue (37 tuổi, 1,84 m, Brazil).

Đấy là chưa tính đến 2 cầu trung vệ Junior Eldstal (35 tuổi, 1,91 m) và Dion Cools (30 tuổi, 1,85 m) dù sinh ra ở Malaysia, nhưng mang trong mình dòng máu ngoại. Junior Eldstal có cha là người Thụy Điển, còn Dion Cools có cha là người Bỉ.

Ngoài ra, HLV Peter Cklamovski rất muốn gọi thêm 2 cầu thủ nhập tịch khác, gồm tiền đạo Bergson Da Silva (35 tuổi, 1,8 m, gốc Brazil) và trung vệ Giancarlo Gallifuoco (32 tuổi, 1,87 m, gốc Úc). Tuy nhiên, do lo ngại 2 cầu thủ nói trên vẫn chưa đủ hồ sơ để khoác áo đội tuyển Malaysia, nên HLV Peter Cklamovski phải tạm dừng quyết định triệu tập Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco vào đội tuyển đợt này.

Những chi tiết vừa nêu phản ánh đội tuyển Malaysia vẫn không sao thoát khỏi việc dựa vào các cầu thủ nhập tịch. Nền bóng đá Malaysia đã bỏ bê công tác đào tạo trẻ quá lâu, để có thể hy vọng vào những cầu thủ nội đủ chất lượng, đủ sức cạnh tranh thành tích với các đối thủ trong khu vực ở các giải quốc tế.

Dàn cầu thủ nội khá mờ nhạt

Trong số 18 cầu thủ đang có mặt trên đội tuyển Malaysia, chỉ có 2 cầu thủ trong lứa tuổi 23, gồm tiền vệ Aliff Izwan (22 tuổi, cao 1,70 m) và trung vệ Ubaidullah Shamsul (23 tuổi, cao 1,82 m). Điểm chung là cả 2 đều khá vô danh. Aliff Izwan mới có 1 lần được ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù được gọi lên đội tuyển từ năm 2022, còn Shamsul mới có 2 lần được ra sân. Tỷ lệ cầu thủ trong lứa tuổi 23 của đội tuyển Malaysia hiện nay chỉ là 7% (2/28).

Thủ môn Trần Trung Kiên dù mới 23 tuổi nhưng có khả năng cạnh tranh vị trí chính thức Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, tỷ lệ cầu thủ trong lứa tuổi 23 của đội tuyển là 13% (3/23), gần gấp đôi so với đối thủ. Chất lượng cầu thủ thuộc lứa U.23 của đội tuyển Việt Nam cũng cao hơn hẳn Malaysia. Chúng ta có tiền vệ Khuất Văn Khang dù mới 23 tuổi, nhưng đã có tới 22 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 1 bàn thắng. Thủ môn 23 tuổi Trần Trung Kiên của đội tuyển Việt Nam cũng đủ sức cạnh tranh vị trí chính thức, chứ không hề vô danh như các cầu thủ trẻ Malaysia.

Còn về những cầu thủ nội nhiều kinh nghiệm của Malaysia, họ kỳ vọng vào tiền đạo Faisal Halim (28 tuổi, 1,58 m), Safawi Rasid (29 tuổi, 1,73 m), Arif Aiman (24 tuổi, 1,72 m), Luqman Hakim (24 tuổi, 1,70 m), hoặc tiền vệ Nazmi Faiz (32 tuổi, 1,67 m)…

So sánh theo trang lứa, Faisal Halim và Safawi Rasid kém tên tuổi so với Nguyễn Quang Hải (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đức (28 tuổi). Còn Nazmi Faiz (24 lần khoác áo đội tuyển quốc gia) không thể sánh Đỗ Duy Mạnh (30 tuổi, 71 lần khoác áo đội tuyển quốc gia) về mặt kinh nghiệm.

Vả lại, trong khi lối chơi chủ đạo của đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Peter Cklamovski là sử dụng nhiều bóng dài và bóng bổng, thì hầu hết những cầu thủ nội của Malaysia, nhất là những cầu thủ trên hàng tấn công, lại rất nhỏ con, bất lợi về mặt thể hình. Thế nên, họ khó đóng vai trò hạt nhân chính trong lối chơi của đội nhà.

Đội tuyển Malaysia vì thế càng phụ thuộc lớn vào những cầu thủ nhập tịch, cho dù chính những cầu thủ nhập tịch này chỉ là "ngôi sao loại 2" của bóng đá Malaysia, sau khi nhóm 7 "ngôi sao nhập tịch loại 1" bị loại, vì sử dụng hồ sơ giả mạo.