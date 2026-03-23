'Hạt giống' đội tuyển Việt Nam nói rất hay về Bangladesh và Malaysia: Thắng để tăng hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam quyết cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA
Chiều 23.3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26.3) trước khi bước vào cuộc tái đấu Malaysia (31.3) tại vòng loại Asian Cup 2027.
Không khí tập luyện của toàn đội diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự tiếp tục triển khai giáo án phù hợp với từng nhóm cầu thủ trong bối cảnh lực lượng chưa hội đủ, qua đó duy trì nền tảng thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật.
Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết toàn đội đang có tinh thần tích cực sau những tín hiệu thuận lợi gần đây, trong đó có việc đội tuyển cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.
"Đó là niềm vui để toàn đội có thêm động lực, cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng FIFA", Văn Khang chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu quan trọng vẫn là giành chiến thắng trong từng trận đấu. Tiền vệ trẻ vừa qua VCK U.23 châu Á 2026 rất thành công cũng cho biết bầu không khí trong đội đang rất tốt để bước vào các trận đấu tới. Theo Văn Khang, việc đội tuyển tiếp tục góp mặt tại Asian Cup 2027 càng tạo thêm động lực để toàn đội nỗ lực.
Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội hình, Văn Khang cho rằng đây là điều tất yếu ở cấp độ đội tuyển quốc gia: "Ở đội tuyển, sự cạnh tranh còn lớn hơn rất nhiều. Bản thân tôi phải cố gắng hơn nữa để có thể chơi tốt và cạnh tranh vị trí", Văn Khang nói.
Hướng tới trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26.3 tới, Văn Khang coi đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ thể hiện khả năng trước ban huấn luyện.
"Tất cả chúng tôi cần thể hiện hết mình để ban huấn luyện có thể nhìn thấy, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia", thủ quân U.23 Việt Nam đánh giá.
Anh cũng bày tỏ kỳ vọng người hâm mộ sẽ đến sân Hàng Đẫy cổ vũ đội tuyển. "Hy vọng khán giả sẽ đến sân để cổ vũ, vì đã lâu đội tuyển mới thi đấu tại Hà Nội", Văn Khang nhắn nhủ.
Liên quan đến sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, Văn Khang đánh giá đây là sự bổ sung chất lượng và cũng là luồng gió mới để tất cả các cầu thủ phải cạnh tranh, cố gắng nhiều hơn nữa.
Về chuyên môn, tiền vệ này nhấn mạnh sự tôn trọng với mọi đối thủ: "Trong bóng đá không có đối thủ nào yếu cả. Toàn đội phải chuẩn bị thật tốt và nỗ lực hết mình".
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng và lối chơi trong những ngày tới, trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26.3. Đây sẽ là bước chạy đà quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới trận tái đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
