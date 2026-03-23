'Hạt giống' đội tuyển Việt Nam nói rất hay về Bangladesh và Malaysia: Thắng để tăng hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam quyết cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA

Chiều 23.3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26.3) trước khi bước vào cuộc tái đấu Malaysia (31.3) tại vòng loại Asian Cup 2027.

Không khí tập luyện của toàn đội diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự tiếp tục triển khai giáo án phù hợp với từng nhóm cầu thủ trong bối cảnh lực lượng chưa hội đủ, qua đó duy trì nền tảng thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết toàn đội đang có tinh thần tích cực sau những tín hiệu thuận lợi gần đây, trong đó có việc đội tuyển cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Bangladesh và Malaysia để thăng hạng FIFA ẢNH: VFF

"Đó là niềm vui để toàn đội có thêm động lực, cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng FIFA", Văn Khang chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu quan trọng vẫn là giành chiến thắng trong từng trận đấu. Tiền vệ trẻ vừa qua VCK U.23 châu Á 2026 rất thành công cũng cho biết bầu không khí trong đội đang rất tốt để bước vào các trận đấu tới. Theo Văn Khang, việc đội tuyển tiếp tục góp mặt tại Asian Cup 2027 càng tạo thêm động lực để toàn đội nỗ lực.

Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội hình, Văn Khang cho rằng đây là điều tất yếu ở cấp độ đội tuyển quốc gia: "Ở đội tuyển, sự cạnh tranh còn lớn hơn rất nhiều. Bản thân tôi phải cố gắng hơn nữa để có thể chơi tốt và cạnh tranh vị trí", Văn Khang nói.

Hướng tới trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26.3 tới, Văn Khang coi đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ thể hiện khả năng trước ban huấn luyện.

"Tất cả chúng tôi cần thể hiện hết mình để ban huấn luyện có thể nhìn thấy, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia", thủ quân U.23 Việt Nam đánh giá.

Anh cũng bày tỏ kỳ vọng người hâm mộ sẽ đến sân Hàng Đẫy cổ vũ đội tuyển. "Hy vọng khán giả sẽ đến sân để cổ vũ, vì đã lâu đội tuyển mới thi đấu tại Hà Nội", Văn Khang nhắn nhủ.

Liên quan đến sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, Văn Khang đánh giá đây là sự bổ sung chất lượng và cũng là luồng gió mới để tất cả các cầu thủ phải cạnh tranh, cố gắng nhiều hơn nữa.

Về chuyên môn, tiền vệ này nhấn mạnh sự tôn trọng với mọi đối thủ: "Trong bóng đá không có đối thủ nào yếu cả. Toàn đội phải chuẩn bị thật tốt và nỗ lực hết mình".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng và lối chơi trong những ngày tới, trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26.3. Đây sẽ là bước chạy đà quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới trận tái đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ban tổ chức đã công bố kế hoạch phát hành vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027.

Theo đó, trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường (Nam Định). Vé được phát hành với 3 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Ban tổ chức cho biết vé được phân phối độc quyền thông qua ứng dụng OneU (tên cũ VinID). Thời gian mở bán từ 10 giờ ngày 21.3 đến 23 giờ 59 ngày 25.3 hoặc đến khi hết vé. Người hâm mộ có thể mua trực tiếp trên ứng dụng, lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm tích lũy. Khi mua vé, khán giả cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để xác thực thông tin.

Về phương thức nhận vé, toàn bộ vé sẽ được chuyển phát qua dịch vụ của VietnamPost đến địa chỉ đăng ký. Dự kiến từ ngày 24.3, vé sẽ bắt đầu được giao tận tay người mua. Trường hợp không phát được tại địa chỉ, vé sẽ được hoàn về bưu cục để người hâm mộ đến nhận trực tiếp trước giờ thi đấu.

Ban tổ chức cũng lưu ý, người nhận vé phải xuất trình giấy tờ tùy thân bản gốc để đối chiếu. Với trường hợp nhận thay, cần có giấy ủy quyền hợp lệ kèm bản photo giấy tờ của cả hai bên. Phí chuyển phát dao động từ 25.000 – 30.000 đồng tùy khu vực.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an ninh và an toàn, khán giả không được mang theo các vật dụng nguy hiểm, chất cấm hay pháo sáng vào sân. Ban tổ chức có quyền từ chối phục vụ những trường hợp không tuân thủ quy định mà không hoàn trả tiền vé.



