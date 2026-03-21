Đội tuyển Việt Nam tập trung 10 giờ sáng nay: Xuân Son xuất hiện chất lừ, thiếu 5 cầu thủ vì...

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu ngày tập đầu tiên

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội vào sáng nay (21.3) tại khách sạn Grand Plaze (Hà Nội) để chuẩn bị cho đợt hội quân tháng 3, nhằm hướng tới 2 trận đấu gặp Bangladesh (26.3, giao hữu quốc tế) và Malaysia (31.3, hạ màn vòng loại Asian Cup 2027).





Có mặt sớm nhất ở khách sạn Grand Plaza là Hai Long Ảnh: Thái Ninh

Tuấn Hải xuất hiện

Thủ môn Trung Kiên được triệu tập

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik triệu tập 23 cầu thủ. Hàng loạt gương mặt quen thuộc tiếp tục có được triệu tập, tạo nên bộ khung ổn định cho đội tuyển như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip; các hậu vệ Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ; tuyến giữa với Hoàng Đức, Quang Hải; cùng các tiền đạo Tuấn Hải, Xuân Son.

Đây đều là những nhân tố đã khẳng định được năng lực và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển quốc gia thời gian qua.

Lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải đấu chính thức với hai ngoại binh nhập tịch. Bên cạnh Xuân Son đã quen thuộc với màn tỏa sáng tại AFF Cup 2024 (ghi 7 bàn thắng), Đỗ Hoàng Hên mang lại làn gió mới ở tuyến tiền vệ. Hoàng Hên trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10.2025, được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và lối chơi phối hợp. Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo CLB Bình Định (nay là Quy Nhơn United), đến nay Hoàng Hên đã có hơn 5 năm thi đấu và tích lũy nhiều kinh nghiệm tại V-League.

Xuân Son thu hút sự chú ý lớn của báo chí Ảnh: Thái Ninh

Đỗ Hoàng Hên đang thăng hoa trong màu áo CLB Hà Nội với 6 bàn thắng, 2 kiến tạo trong 10 trận gần nhất, giúp đội bóng thủ đô chỉ còn kém tốp 3 khoảng cách 1 điểm.

Điểm nhấn đáng chú ý của đợt hội quân lần này là sự trở lại của bộ đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương và nỗ lực tìm lại phong độ. Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo đội tuyển là vào tháng 6.2023, trong trận giao hữu với Syria, trong khi Đình Trọng đã vắng mặt từ tháng 9.2022, ở trận giao hữu với Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Sau buổi hội quân, toàn đội sẽ nghỉ trưa tại khách sạn, rồi ra sân tập luyện vào chiều cùng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam chưa có đủ lực lượng

Đợt hội quân sáng 21.3 của đội tuyển Việt Nam chưa đầy đủ 23 cầu thủ. Lý do là một số tuyển thủ sẽ cùng CLB chủ quản bước vào loạt trận muộn vòng 16 đội Cúp quốc gia hôm nay.

Cụ thể, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Nguyễn Hoàng Đức, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) đều ra sân ở Cúp quốc gia tối nay (21.3).

Sau khi hoàn thành trận đấu, nhóm cầu thủ này sẽ góp mặt ở đội tuyển Việt Nam vào ngày mai (22.3) để giúp đội có lực lượng tối ưu.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19 giờ ngày 26.3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31.3 trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 14 bàn, lọt lưới 1 bàn. Các học trò HLV Kim Sang-sik hơn ngôi nhì của Malaysia 6 điểm, đã chính thức có vé đến vòng chung kết sớm 1 lượt đấu.