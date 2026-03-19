FIFA bất ngờ cho HLV Kim Sang-sik 'lên sóng': Mê ma thuật thầy Hàn

FIFA đăng tải khoảnh khắc thú vị của HLV Kim Sang-sik

Ngày 19.3, trang fanpage của FIFA World Cup đã đăng tải những khoảnh khắc của HLV Kim Sang-sik, cùng dòng tựa đề gợi mở về "ma thuật" của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau 2 năm bén duyên với bóng đá Việt Nam, ông Kim đã chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng. Ông giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, sau đó cùng U.23 Việt Nam chinh phục giải U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cùng tấm HCĐ U.23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik xuất hiện trên trang FIFA World Cup

Mới nhất, HLV Kim Sang-sik hoàn thành nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam đến Asian Cup 2027, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chốt xử thua Malaysia ở các trận gặp Việt Nam và Nepal với cùng tỷ số 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch với giấy tờ giả mạo.

Án phạt của FIFA và AFC cho Malaysia không thuần túy là câu chuyện công lý được thực thi, mà còn tô điểm cái duyên chiến thắng của HLV Kim Sang-sik với các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia Hàn Quốc là người hiếm hoi có thể cùng học trò thắng trong hiệp 1, thắng trong hiệp 2, thắng trong hiệp phụ, thắng trên chấm luân lưu, và thắng ngay cả khi... đã thua (thất bại 0-4 trước Malaysia được đảo ngược thành chiến thắng 3-0).

Nhờ được xử thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi bất bại lên con số 15, với 8 trận tại AFF Cup 2024, 5 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, cùng 2 trận giao hữu gặp Ấn Độ và Campuchia. Đây là một trong những chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trước đó, khi dẫn dắt U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu: thắng 15 trận liên tục ở các giải đấu chính thức, kéo dài từ U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 đến giải U.23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik bén duyên với chiến thắng

Từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã huấn luyện tổng cộng 32 trận chính thức ở cấp đội tuyển quốc gia và U.23. Ông chỉ thua duy nhất 2 trận, đó là thất bại 1-3 trước Iraq (tháng 6.2024) tại vòng loại World Cup 2026 và 0-3 trước U.23 Trung Quốc (bán kết U.23 châu Á 2026). Tỷ lệ thua của ông Kim chỉ vỏn vẹn 6%, thấp nhất lịch sử.

HLV Kim Sang-sik cũng thiết lập kỷ lục thắng nhiều trận nhất tại một kỳ AFF Cup (7 trận), thắng nhiều trận nhất tại một vòng loại Asian Cup trong lịch sử bóng đá Việt Nam (5 trận). Còn ở U.23 Việt Nam, ông Kim giúp bóng đá nước nhà lần đầu thắng 3 đội Tây Á tại một vòng chung kết U.23 châu Á, lần đầu toàn thắng vòng bảng...

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh (26.3, sân Hàng Đẫy) và so tài vòng loại Asian Cup 2027 với Malaysia (31.3, sân Thiên Trường).

Ở đợt tập trung này, ông Kim gọi ngoại binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, cùng nhiều gương mặt "lạ" như Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình) hay Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM).