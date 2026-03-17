Đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua, FIFA trả điểm cho đội tuyển Việt Nam: Công phá tốp 100

Đội tuyển Việt Nam được hoàn điểm từ trận thua Malaysia

Ngày 17.3, tròn 9 tháng sau trận thua 0-4 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã giành lại những gì xứng đáng thuộc về.

Với bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu" (với giấy tờ giả mạo), Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal và Việt Nam. Ở cuộc so tài thầy trò HLV Kim Sang-sik tại sân Bukit Jalil vào tháng 6.2025, Malaysia đã dùng 7 cầu thủ nhập tịch trái luật. Sau khi bị FIFA cáo buộc gian lận, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã kháng cáo lên Tòa án thể thao thế giới (CAS), nhưng tiếp tục bị CAS xử thua.

Trước phán quyết của FIFA và CAS, AFC đã không thể tiếp tục "câu giờ". Đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận, đồng nghĩa tấm vé dự Asian Cup 2027 đã thuộc về đội tuyển Việt Nam sớm một lượt đấu.

Đội tuyển Việt Nam sớm trở lại tốp 100 FIFA?

Bên cạnh đoạt tấm vé trở lại đấu trường lớn nhất châu Á, đội tuyển Việt Nam còn được FIFA hoàn trả điểm số đã trừ ở trận gặp Malaysia trước đó. Hiện tại, thầy trò ông Kim đứng hạng 108 thế giới với 1189,51 điểm.

Dự kiến, Quang Hải cùng đồng đội được "trả lại" 13,99 điểm đã bị trừ. Ngoài ra, với việc được xử thắng 3-0, ước tính đội tuyển Việt Nam được cộng thêm khoảng 10,5-11 điểm.

Như vậy, tổng cộng đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng từ 24 đến 25 điểm sau khi AFC xử thua Malaysia. Toàn đội có 1.214 điểm, chắc chắn vượt Kyrgyzstan để vươn lên hạng 103 thế giới.

Lọt vào tốp 100 khi nào?

Trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Bangladesh (giao hữu quốc tế, 26.3) và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027, 31.3). Các học trò ông Kim có cơ hội vàng để thắng và tiếp tục bứt phá.

Nếu thắng Bangladesh (hạng 180 thế giới, 911,1 điểm) ở trận giao hữu, Việt Nam có thể tích lũy thêm 2,7 đến 3 điểm, tính theo trọng số giao hữu trong khuôn khổ FIFA.

Còn nếu đánh bại Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, tùy theo tỷ số, Việt Nam có thể nhận thêm 8 đến 10 điểm nữa. Tổng cộng, con số 11 đến 13 điểm thưởng đang chờ đợi thầy trò Kim Sang-sik chinh phục trong tháng 3.

Cộng với 25 điểm được FIFA hoàn trả, đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào, hoặc ít nhất tiến đến rất gần tốp 100. Vị trí thứ 100 đang do Tajikistan nắm giữ với 1224,93 điểm.

Đội tuyển Việt Nam từng lọt vào tốp 100 FIFA dưới thời HLV Park Hang-seo, sau đó rơi khỏi nhóm này trong thời gian HLV Philippe Troussier nắm quyền (thua 7 trận liên tục). Học trò ông Kim cần phấn đấu có thứ hạng tốt (nằm trong nhóm 2 là tối ưu), để có thể rơi vào bảng đấu thuận lợi tại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.