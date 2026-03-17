VFF dí dỏm báo tin nhân sự cực mới lên đội tuyển Việt Nam: Vừa 'Son' vừa 'Hên'

Lần đầu của Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 3, nhằm chuẩn bị cho các cuộc so tài với Bangladesh (giao hữu quốc tế) và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027).

Đây là lần đầu tiên, Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Anh có quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025, sau khi tích lũy đủ 5 năm thi đấu tại V-League và sinh sống ở Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1994 ghi 6 bàn sau 10 trận cho CLB Hà Nội ở V-League mùa này. Anh đang đạt phong độ cao khi tỏa sáng với cú đúp, giúp Hà Nội ngắt mạch bất bại của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) tại V-League. Hoàng Hên cũng có kiến tạo đẹp mắt cho David Fisher đánh đầu tung lưới SLNA, mở màn cho chiến thắng 3-0 của Hà Nội.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son cùng lên đội tuyển Việt Nam

Hoàng Hên và Xuân Son





Dù đến từ nền bóng đá chuộng hoa mỹ như Brazil, nhưng Hoàng Hên lại chơi tối giản. Anh tập trung ở các pha xử lý mang tính then chốt với pha tấn công: đứng đúng chỗ, chuyền đúng nhịp, vung chân khi khoảng trống mở ra. Hoàng Hên là đầu não để HLV Harry Kewell cách tân CLB Hà Nội. Bước đến đội tuyển Việt Nam, Hoàng Hên được chờ đợi tạo ra hiệu ứng tương tự, giúp tập thể của HLV Kim Sang-sik chuyển mình.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Malaysia với đội hình mới

"Môi trường sống ở Việt Nam đã tạo nên một phiên bản Hoàng Hên rất khác, khi tôi, cả lúc trên sân cỏ hay ở bên ngoài cuộc sống thường nhật, đều cải thiện và tiến lên từng ngày.

Tôi đã trở nên tối ưu hơn và không ngừng hoàn thiện. Với tôi, mình của hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Tôi học được rất nhiều ở Việt Nam, từ nền văn hóa đến trái tim thân thiện và hài hòa của con người nơi đây. Cảm giác khoác áo đội tuyển Việt Nam sẽ rất đặc biệt. Tôi luôn mong chờ cơ hội đến với mình", Hoàng Hên trả lời Báo Thanh Niên.

"Tôi đã theo dõi các trận của đội tuyển Việt Nam. Ông Kim luôn đòi hỏi cầu thủ của mình phải chơi nhiệt huyết, tận hiến. Đội tuyển Việt Nam phải là tập thể thống nhất, đề cao tính đồng đội. Ông muốn đội tuyển phải giàu sức cạnh tranh, liên tục vận động và hướng tới chiến thắng. Kết quả khả quan của đội tuyển Việt Nam đã nói lên năng lực của HLV Kim Sang-sik.

Đỗ Hoàng Hên đang đạt phong độ cao ẢNH: MINH TÚ

Ông rất hiểu bóng đá, đọc trận đấu tốt. Tôi tự tin mình hợp với phong cách của ông Kim và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu ban huấn luyện đề ra.

Tôi thích thử thách, áp lực và được chơi ở những trận cầu giàu sức cạnh tranh để tiến bộ hơn. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội. Nếu ra sân trước Malaysia, đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng. Tôi phải chuẩn bị kỹ càng".

'Song sát' Son - Hên nâng tầm đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Hoàng Hên nhấn mạnh: "Tôi tin mình sẽ thích nghi tốt với đội tuyển Việt Nam, nơi tôi được gặp lại Xuân Son cùng các đồng đội ở Hà Nội, Nam Định. HLV Kim Sang-sik rất giỏi. Ông yêu cầu cao độ ở tinh thần và kỷ luật. Tôi tin mình đáp ứng được".

Hoàng Hên thỏa lòng mong muốn, khi trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập Nguyễn Xuân Son. Chân sút sinh năm 1997 đang trở lại trong màu áo Nam Định với 7 bàn thắng sau 3 trận ở ASEAN Club Championship, cùng 1 pha lập công tại V-League.

VFF khẳng định Hoàng Hên sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam

Xuân Son và Hoàng Hên đã cùng nhau hợp thành bộ đôi tấn công đáng sợ, giúp CLB Nam Định ghi 60 bàn sau 26 trận, đăng quang ngôi vô địch V-League 2023 - 2024. Hoàng Hên chuyển tới CLB Hà Nội cuối mùa giải 2024 - 2025. Song, phải chờ đến khi có quốc tịch Việt Nam, tiền vệ này mới được đăng ký đá V-League.