Hôm nay HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U.23 Việt Nam đấu giải Trung Quốc, thầy Kim làm gì?

VFF cho biết: "Đây là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển U.23 Việt Nam kể từ sau VCK U23 châu Á 2026 và cũng trùng với đợt tập trung FIFA Days tháng 3.2026 của đội tuyển quốc gia.

Do vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang-sik tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị quyền HLV trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam. Trong thời gian qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng chính là người đồng hành xuyên suốt cùng các đội tuyển trẻ U.22/U.23 Việt Nam trong các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của U.23 Việt Nam.





HLV Đinh Hồng Vinh (phải) tạm dẫn dắt U.23 Việt Nam

Ở đợt tập trung lần này, mục tiêu của đội tuyển U.23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U.23 hoặc được đôn lên khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trước mắt, ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị nhân sự cho môn bóng đá nam tại Asian Games (ASIAD) 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005–2007".

Danh sách 29 cầu thủ được triệu tập cũng cho thấy sự tiếp nối rõ nét của lớp cầu thủ trưởng thành từ các đội tuyển trẻ U.19, U.20, U.23 Việt Nam như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận…

Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… qua đó hứa hẹn tạo nên bầu không khí cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát bị trật khớp vai, sẽ lên bàn mổ ngày 17.3 nên lỡ hẹn đợt tập trung lần này.

2 vị trí từng là điểm yếu nay thành 'vũ khí' mới của đội tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17.3. Dự kiến ngày 23.3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25.3 đến 31.3.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25.3, đối đầu U.23 Thái Lan ngày 28.3 trước khi so tài với chủ nhà U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31.3.

HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3 tại sân Thiên Trường.