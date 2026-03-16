Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: FIFA gỡ toàn bộ án cấm chuyển nhượng sát giờ G, Thanh Hóa bổ sung ngay 7 cầu thủ giỏi

Đồng Nguyên Khang
16/03/2026 21:48 GMT+7

CLB Thanh Hóa đã chính thức được phép hoạt động trở lại trên thị trường chuyển nhượng sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) gỡ bỏ các án cấm đăng ký cầu thủ mới.

Thông tin này được cập nhật trên hệ thống của FIFA vào tối 16.3 sau khi đội bóng hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan đến các tranh chấp trước đó với cầu thủ ngoại. Trước đây, CLB Thanh Hóa bị áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng do chưa giải quyết dứt điểm các khiếu nại của 4 ngoại binh từng thi đấu cho CLB. Sau khi các khoản nghĩa vụ được xử lý, FIFA đã xóa toàn bộ lệnh cấm liên quan, cho phép đội bóng đăng ký cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng hiện tại.

Thời điểm lệnh cấm được gỡ bỏ diễn ra khá sát với hạn chót đăng ký lực lượng của V-League. Theo quy định, kỳ chuyển nhượng giữa mùa sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 ngày 17.3. Vì vậy, ban huấn luyện và bộ phận điều hành của CLB Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để kịp bổ sung nhân sự trước khi thời hạn khép lại.

CLB Thanh Hóa đã đóng phạt cho FIFA, có thêm lực lượng để đua trụ hạng. Đội đang đứng thứ 12 bảng xếp hạng, trên Đà Nẵng và PVF-CAND

Nhân tố mới sẽ giúp Thanh Hóa vượt khó, quyết trụ hạng thành công

Theo kế hoạch của ban huấn luyện, đội bóng đã chuẩn bị sẵn danh sách gồm 7 cầu thủ có thể được đăng ký, bao gồm tiền đạo trẻ Lê Văn Hoàn, cầu thủ sinh năm 2008 trưởng thành từ lò đào tạo địa phương; Lê Văn Hưng, cựu tuyển thủ U.19 Việt Nam và tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng, người từng nhiều năm thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, CLB Thanh Hóa đang hoàn tất thủ tục đăng ký cho Amar Catic. Cầu thủ này trưởng thành từ học viện của PSV Eindhoven và từng thi đấu trong hệ thống đào tạo trẻ tại Hà Lan. Nếu hoàn tất đăng ký đúng hạn, Amar Catic sẽ trở thành phương án tăng cường cho hàng công của đội bóng xứ Thanh trong phần còn lại của mùa giải.

Ngoài các trường hợp trên, CLB cũng đã đăng ký trở lại hậu vệ Trương Thanh Nam và cầu thủ Belli - tuyển thủ quốc gia Nicaragua. Đồng thời, đội bóng vẫn đang cân nhắc khả năng chiêu mộ thêm một cầu thủ thuộc đội tuyển U.23 Việt Nam trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Việc bổ sung lực lượng được xem là cần thiết đối với CLB Thanh Hóa trong bối cảnh đội bóng trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Sau khi V-League trở lại từ quãng nghỉ, đội đã thi đấu 6 trận và giành được 5 điểm. Ban huấn luyện kỳ vọng việc bổ sung nhân sự kịp thời sẽ giúp đội cải thiện chiều sâu đội hình.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
