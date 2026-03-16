Lê Phát trật khớp vai, lỡ hẹn U.23 Việt Nam đấu giải giao hữu quan trọng tại Trung Quốc

Lê Phát chấn thương trong buổi tập cùng CLB Ninh Bình

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát gặp chấn thương trong buổi tập chiều 15.3 cùng CLB Ninh Bình. Sau một pha va chạm trên sân, cầu thủ sinh năm 2007 tỏ ra đau đớn khiến đội bóng phải gọi xe cứu thương đưa anh tới bệnh viện kiểm tra vì lo ngại có thể bị gãy xương vai.

Lê Phát trong màu áo U.23 Việt Nam ẢNH: Minh Tú

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, Lê Phát không bị gãy xương như dự đoán mà chỉ bị trật khớp vai. Dù vậy, chấn thương này vẫn cần thời gian hồi phục, khiến khả năng tiền đạo trẻ kịp góp mặt ở đợt tập trung của U.23 Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3 là rất thấp. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đang tiến hành hội chẩn, để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho anh.

Điều này đồng nghĩa Lê Phát nhiều khả năng sẽ lỡ hẹn với giải giao hữu tứ hùng tại Trung Quốc, nơi U.23 Việt Nam bắt đầu xây dựng lực lượng mới với nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U.21.

U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải CFA Team China 2026

Trước đó, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 30 cầu thủ tập trung U.23 Việt Nam, trong đó có Lê Phát. Lê Phát là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Dù mới 18 tuổi, anh đã được HLV Kim Sang-sik gọi lên U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Ban đầu, Lê Phát không phải lựa chọn quan trọng trong giai đoạn U.23 Việt Nam giành nhiều thành tích như vô địch U.23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33 và giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Tại SEA Games trên đất Thái Lan, anh chỉ được ra sân ít phút trong trận gặp Lào, còn lại chủ yếu ngồi dự bị để tích lũy kinh nghiệm.

Lê Phát ghi bàn ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Thậm chí ở danh sách ban đầu dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026, Lê Phát cũng không có tên. Tuy nhiên sau khi tiền đạo Vĩ Hào chấn thương ở trận giao hữu với Syria, cầu thủ của CLB Ninh Bình được gọi bổ sung. Trùng hợp là trong trận đấu đó, Lê Phát ghi bàn thắng duy nhất cho U.23 Việt Nam.

Tại giải U.23 châu Á, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi xếp Lê Phát đá chính trong trận gặp Jordan dù trong tay vẫn còn nhiều tiền đạo kinh nghiệm hơn. Dù chưa ghi bàn ở trận này, anh vẫn tạo dấu ấn với lối chơi tự tin, tranh chấp quyết liệt.

Đến trận gặp Kyrgyzstan, Lê Phát mang về quả phạt đền cho U.23 Việt Nam sau pha tranh chấp nhanh trong vòng cấm. Bước ngoặt lớn nhất đến ở trận tứ kết gặp UAE khi anh ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà bằng pha đệm bóng cận thành sau tình huống di chuyển và chọn vị trí thông minh.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Phong, người từng làm việc với Lê Phát, tiền đạo trẻ này có phong cách thi đấu hiện đại, xử lý bóng tự tin và rất khó bị mất bóng. Ông cho rằng với sự trưởng thành hiện tại, Lê Phát vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17.3. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, ban huấn luyện dự kiến rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ vào ngày 23.3.

Tại giải CFA Team China 2026, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ thay HLV Kim Sang-sik dẫn dắt U.23 Việt Nam.

Giải đấu diễn ra tại Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25.3 đến 31.3 với sự tham dự của 4 đội gồm chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 CHDCND Triều Tiên. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.23 CHDCND Triều Tiên ngày 25.3, đối đầu U.23 Thái Lan ngày 28.3 trước khi chạm trán chủ nhà U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31.3.