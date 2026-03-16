Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Malaysia mới nhất sau khi AFC ra án: Đá mấy giờ, phát kênh nào?

Thu Bồn
16/03/2026 11:52 GMT+7

Trận đấu thuộc lượt cuối bảng F vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ là tâm điểm của bóng đá khu vực vào cuối tháng 3 này.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà

Trận đấu giữa đội tuyển Việt NamMalaysia được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.

Các kênh phát sóng trực tiếp cuộc so tài này gồm: FPT Play và VTV.

Đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia ở trận đấu diễn ra vào ngày 10.6.2025

Cũng trong ngày 16.3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra quyết định xử Malaysia thua 0-3 ở trận gặp đội tuyển Việt Nam (ngày 10.6.2025) và Nepal (ngày 25.3.2025) thuộc vòng loại Asian Cup 2027 đối với hành vi sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia.

Cụ thể, ngày 25.3, HLV Peter Cklamovski sử dụng Hector Hevel và cầu thủ này đã ghi bàn và góp công lớn giúp đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước Nepal. Đến ngày 10.6, cả 7 cầu thủ gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều được ra sân trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

Theo đó, kết quả của 2 trận đấu này đều bị hủy bỏ. Thay vào đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3. Như vậy với phán quyết này của AFC, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sớm 1 vòng đấu.

